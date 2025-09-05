  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 5.9.2025Meniny má Regina
24°Bratislava

Hlina o kauze Fafokan: Pod rúškom podpory a rozvoja vidieka sa rozkrádajú verejné zdroje

  • DNES - 11:41
  • Bratislava
Hlina o kauze Fafokan: Pod rúškom podpory a rozvoja vidieka sa rozkrádajú verejné zdroje

Na Slovensku sa vytvorila skupina ľudí, ktorá si zabezpečila bývanie z peňazí slovenských obyvateľov a európskych daňových poplatníkov.

Kauza Fafokan je ukážka toho, ako sa pod rúškom podpory a rozvoja vidieka rozkrádajú európske peniaze a štátne inštitúcie to kryjú. Uviedli v piatok na tlačovej konferencii poslanci z opozičnej strany SaS.

Pýtame sa, že čo robí Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pod vedením nominantov Smeru, že čo teraz robí? Žiada peniaze späť alebo vyvodzuje nejaké dôsledky? Nie. Predstavte si, že oni posielajú ďalšie peniaze firme Fafokan, aby míňala a míňala peniaze všetkých občanov,“ zdôraznil predseda SaS Branislav Gröhling.

Poslanec za SaS Alojz Hlina skonštatoval, že Fafokan je jeden veľký podvod. Nájomná zmluva bola podľa neho podpísaná s neexistujúcou osobou. Slovenský pozemkový fond mal zároveň vydať súhlas na stavbu verejnoprospešnej stavby. „Ja sa pýtam, Fafokan je verejnoprospešná stavba,“ povedal Hlina.

KAUZA FAFOKAN POKRAČUJE: Podvody, ktoré Takáč ututláva

KAUZA FAFOKAN POKRAČUJE: Podvody, ktoré Takáč ututláva Informuje Alojz Hlina a Branislav Gröhling

Uverejnil používateľ Sloboda a Solidarita Piatok 5. septembra 2025
Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj plánuje tlačiť na Fica, aby znížil dovoz ruskej ropy

Zelenskyj plánuje tlačiť na Fica, aby znížil dovoz ruskej ropy

DNES - 12:41Ekonomické

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje v piatok na rokovaniach so slovenským premiérom Robertom Ficom otvoriť otázku dovozu ruskej ropy do Európy.

Témou stretnutia Fica so Zelenským bude aj energetická infraštruktúra

Témou stretnutia Fica so Zelenským bude aj energetická infraštruktúra

VČERA - 17:11Ekonomické

Jednou z hlavných tém stretnutia predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským v Užhorode bude energetická infraštruktúra.

Michal Šimečka: Tresk je návod na reštart ekonomiky Slovenska

Michal Šimečka: Tresk je návod na reštart ekonomiky Slovenska

VČERA - 15:28Ekonomické

Tresk je návod na reštart ekonomiky Slovenska, zastaví úpadok a zvýši životnú úroveň všetkých ľudí.

Vosveteit.sk
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmiAndroid dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilomMajitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
Vedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame terazVedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame teraz
Tieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanúTieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanú
Totálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dáTotálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dá
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoroV nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
Putin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánovPutin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánov
Google prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješGoogle prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP