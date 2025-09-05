Na stavbe diaľničného tunela Višňové sa zranili traja ľudia
Na mieste zasahovali záchranné zložky.
Žilinskí hasiči zasahovali vo štvrtok (4. 9.) popoludní v rozostavanom tuneli Višňové, kde po náraze domiešavača spadli z pracovnej plošiny traja ľudia a zranili sa. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.
Nehoda sa stala pri západnom portáli tunela v katastri obce Višňové. „Zasahujúci hasiči spolu s príslušníkmi Hlavnej banskej záchrannej služby poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel záchrannej zdravotnej služby,“ uviedlo krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že hasiči havarované pracovné stroje zabezpečili proti pohybu a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín. „Vďaka profesionálnej a efektívnej spolupráci všetkých zasahujúcich záchranných zložiek sa podarilo situáciu dostať pod kontrolu a minimalizovať následky nehody,“ dodali hasiči.
Drucker: Od roku 2026 sa na školách začne vyučovať o umelej inteligencii
Od školského roka 2026/2027 sa na slovenských školách začne vyučovať o umelej inteligencii.
Šutaj Eštok sa bude venovať odporúčaniam GRECO týkajúcich sa polície
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa bude venovať odporúčaniam Skupiny štátov proti korupcii Rady Európy, ktoré sa týkajú jeho rezortu a polície.
ÚVZ: Žltačku typu A v parlamente laboratórne potvrdili v jednom prípade
Ľudia, ktorí boli s osobou v kontakte, sú pod lekárskym dohľadom.
Pri požiari drevených prístreškov vybuchla plynová nádoba
Pri požiari drevených prístreškov na Textilnej ulici v Ružomberku vo štvrtok (4. 9.) vo večerných hodinách vybuchla plynová nádoba.