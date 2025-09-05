  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 5.9.2025Meniny má Regina
24°Bratislava

Na stavbe diaľničného tunela Višňové sa zranili traja ľudia

  • DNES - 11:12
  • Višňové
Na stavbe diaľničného tunela Višňové sa zranili traja ľudia

Na mieste zasahovali záchranné zložky.

Žilinskí hasiči zasahovali vo štvrtok (4. 9.) popoludní v rozostavanom tuneli Višňové, kde po náraze domiešavača spadli z pracovnej plošiny traja ľudia a zranili sa. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.

Nehoda sa stala pri západnom portáli tunela v katastri obce Višňové. „Zasahujúci hasiči spolu s príslušníkmi Hlavnej banskej záchrannej služby poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel záchrannej zdravotnej služby,“ uviedlo krajské riaditeľstvo.

Doplnilo, že hasiči havarované pracovné stroje zabezpečili proti pohybu a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín. „Vďaka profesionálnej a efektívnej spolupráci všetkých zasahujúcich záchranných zložiek sa podarilo situáciu dostať pod kontrolu a minimalizovať následky nehody,“ dodali hasiči.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Drucker: Od roku 2026 sa na školách začne vyučovať o umelej inteligencii

Drucker: Od roku 2026 sa na školách začne vyučovať o umelej inteligencii

DNES - 12:44Domáce

Od školského roka 2026/2027 sa na slovenských školách začne vyučovať o umelej inteligencii.

Šutaj Eštok sa bude venovať odporúčaniam GRECO týkajúcich sa polície

Šutaj Eštok sa bude venovať odporúčaniam GRECO týkajúcich sa polície

DNES - 12:10Domáce

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa bude venovať odporúčaniam Skupiny štátov proti korupcii Rady Európy, ktoré sa týkajú jeho rezortu a polície.

ÚVZ: Žltačku typu A v parlamente laboratórne potvrdili v jednom prípade

ÚVZ: Žltačku typu A v parlamente laboratórne potvrdili v jednom prípade

DNES - 11:55Domáce

Ľudia, ktorí boli s osobou v kontakte, sú pod lekárskym dohľadom.

Pri požiari drevených prístreškov vybuchla plynová nádoba

Pri požiari drevených prístreškov vybuchla plynová nádoba

DNES - 11:07Domáce

Pri požiari drevených prístreškov na Textilnej ulici v Ružomberku vo štvrtok (4. 9.) vo večerných hodinách vybuchla plynová nádoba.

Vosveteit.sk
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmiAndroid dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilomMajitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
Vedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame terazVedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame teraz
Tieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanúTieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanú
Totálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dáTotálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dá
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoroV nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
Putin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánovPutin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánov
Google prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješGoogle prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP