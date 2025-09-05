  • Články
Pri požiari drevených prístreškov vybuchla plynová nádoba

  • DNES - 11:07
  • Ružomberok
Pri požiari drevených prístreškov na Textilnej ulici v Ružomberku vo štvrtok (4. 9.) vo večerných hodinách vybuchla plynová nádoba.

Vplyvom sálavého tepla boli poškodené plastové okná na sociálnych bytoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.

Po príjazde hasičov na miesto bolo zistené, že požiarom sú zasiahnuté drevené prístrešky slúžiace na uskladnenie dreva a náradia. V prístreškoch sa nachádzali aj plynové nádoby, z toho jedna z nádob vplyvom tepla vybuchla. Pri tomto incidente nedošlo k zraneniu osôb,“ uviedla hovorkyňa hasičov.

Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Ružomberku, v Dolnom Kubíne, príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia Dobrovoľných hasičských zborov obcí Likavka a Liptovské Revúce.

Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch piatimi C prúdmi. Vodu dopĺňali z rieky Váh pomocou dvoch plávajúcich čerpadiel. Privolaní príslušníci zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline pomocou univerzálneho dokončovacieho stroja zbúrali zhorené zvyšky prístreškov. Požiarisko následne zalievali vodou,“ spresnila Pohanková Zahatlanová.

Na miesto privolali zisťovateľa príčin vzniku požiarov.

Následkom požiaru vznikla nezistenému majiteľovi jednoduchých stavieb priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 7000 eur. Požiar zničil drevené prístrešky a v nich uskladnené veci. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
