Polícia pátra po nezvestnom Alexandrovi Rafaelovi

  • DNES - 10:09
  • Bratislava
Naposledy ho videli 17. augusta.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku žiada o pomoc verejnosť pri pátraní po 57-ročnom Alexandrovi Rafaelovi z Pezinka. Naposledy ho videli v nedeľu 17. augusta o 7.00 h v nocľahárni na Bratislavskej ulici v Pezinku, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy.

Nezvestný má výšku 180 centimetrov, zavalitú postavu, šedivé krátke vlasy, hnedé oči, šedivú bradu a fúzy. Taktiež má ochorenie kože vitiligo na krku a rukách a nosí dioptrické okuliare.

Foto: minv.sk

Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.

Zdroj: Info.sk, TASR
