Piatok, 5.9.2025
Bratislava

V Dunaji našli telo bez známok života

  • DNES - 9:18
  • Bratislava


Totožnosť obete zatiaľ nie je známa.

Bratislavská polícia preveruje nález mužského tela bez známok života, ktoré bolo objavené dnes ráno vo vodnom toku Dunaja. Telo sa nachádzalo v blízkosti Dvořákovho nábrežia.

Info.sk o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Podľa jeho slov prijali oznámenie na tiesňovej linke 158 krátko pred 07:00.

Na miesto bola vyslaná hliadka z Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I, ktorá hodnovernosť oznámenia potvrdila.

„Jednalo sa o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár,“ uviedol Szeiff.

Doplnil, že udalosť je aktuálne v štádiu preverovania a polícia sa prípadom naďalej zaoberá.

Zdroj: Info.sk, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
