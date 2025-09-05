V Dunaji našli telo bez známok života
Totožnosť obete zatiaľ nie je známa.
Bratislavská polícia preveruje nález mužského tela bez známok života, ktoré bolo objavené dnes ráno vo vodnom toku Dunaja. Telo sa nachádzalo v blízkosti Dvořákovho nábrežia.
Info.sk o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Podľa jeho slov prijali oznámenie na tiesňovej linke 158 krátko pred 07:00.
Na miesto bola vyslaná hliadka z Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I, ktorá hodnovernosť oznámenia potvrdila.
„Jednalo sa o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár,“ uviedol Szeiff.
Doplnil, že udalosť je aktuálne v štádiu preverovania a polícia sa prípadom naďalej zaoberá.
Kravy obmedzili dopravu na ceste pod Strečnom
Stádo kráv na ceste pod Strečnom spôsobilo dopravné obmedzenia.
Hrabko: Ak by stretnutie s Ficom nebolo v Zelenského záujme, nedohodli by ho
Ak by plánované stretnutie slovenského premiéra Roberta Fica a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nebolo v záujme Zelenského, vôbec by neprišlo k dohode oboch strán na tom, že sa bude konať.
M. Šutaj Eštok: Je potrebné prehodnotiť európske smerovanie
Je potrebné prehodnotiť európske smerovanie. Uviedol to šéf Hlasu-SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti.
Radačovský sa má stať veľvyslancom na Cypre, informáciu nepotvrdil ani nevyvrátil
Nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Radačovský sa má stať slovenským veľvyslancom na Cypre.