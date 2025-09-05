Trump chce čoskoro hovoriť s Putinom
- DNES - 8:56
- Washington
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že v blízkej budúcnosti plánuje hovoriť so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.
Vyjadrenie prišlo len pár hodín po tom, ako šéf Bieleho domu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským ako aj európskymi lídrami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Áno, budem,“ odpovedal Trump na otázku novinára, či bude čoskoro hovoriť s Putinom.
Americký prezident vo štvrtok podľa AFP hostil v Bielom dome večeru s prominentnými technologickými predstaviteľmi. Na okraj tejto udalosti tiež vyhlásil, že Spojené štáty čoskoro zavedú „pomerne značné clo“ na polovodiče dovážané do krajiny.
„Clo zavedieme čoskoro... Nebude až také vysoké, ale bude to pomerne značné clo,“ upresnil Trump, no žiadne ďalšie podrobnosti neuviedol. AFP pripomína, že ešte začiatkom augusta pohrozil možným 100-percentným clom na polovodiče od firiem, ktoré neinvestujú v Spojených štátoch.
Biely dom vo štvrtok tiež oznámil, že Trump podpíše výkonné nariadenie, ktorým povolí používanie názvu ministerstvo vojny ako „sekundárneho názvu“ pre americký rezort obrany. Podľa agentúry Reuters by mal nariadenie podpísať v piatok. Zmenu avizoval americký prezident už dávnejšie.
Exprezident Biden podstúpil operáciu v dôsledku rakoviny kože
Bývalý americký prezident Joe Biden podstúpil operáciu na odstránenie kožných nádorov, uviedla vo štvrtok jeho hovorkyňa Kelly Scullyová.
Trump novým dekrétom znížil dovozné clá na japonské automobily
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal nariadenie o zavedení nižších ciel na dovoz japonských automobilov a iných výrobkov.
Súd nariadil Googlu vyplatiť americkým používateľom 425 miliónov dolárov
Americký súd nariadil technologickému gigantovi Google po hromadnej žalobe v prípade týkajúceho sa zhromažďovania údajov vyplatiť americkým používateľom viac ako 425 miliónov dolárov.
Dánsko potvrdilo, že jeho humanitárna misia na Ukrajine bola terčom útoku
Dánske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že pracovníci Dánskej rady pre utečencov boli vo štvrtok na Ukrajine terčom útoku, ktorý sa pripisuje ruskej armáde.