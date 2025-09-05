Exprezident Biden podstúpil operáciu v dôsledku rakoviny kože
- DNES - 8:29
- Washington
Bývalý americký prezident Joe Biden podstúpil operáciu na odstránenie kožných nádorov, uviedla vo štvrtok jeho hovorkyňa Kelly Scullyová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Scullyová operáciu potvrdila po tom, ako televízny program Inside Edition zverejnil video ukazujúce, ako Biden opúšťa kostol v štáte Delaware s čerstvou jazvou na čele.
Hovorkyňa exprezidenta uviedla, že Biden podstúpil tzv. Mohsovu operáciu - zákrok, pri ktorom sa odstraňujú vrstvy kože, až kým nezostanú žiadne stopy rakoviny, vysvetľuje AP.
Agentúra pripomína, že Bidenova rodina sa s touto chorobou stretáva opakovane. Syn bývalého amerického prezidenta Beau zomrel na nádor mozgu a samotnému Bidenovi v máji diagnostikovali agresívnu rakovinu prostaty, ktorá sa rozšírila aj do jeho kostí.
Trump chce čoskoro hovoriť s Putinom
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že v blízkej budúcnosti plánuje hovoriť so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.
Trump novým dekrétom znížil dovozné clá na japonské automobily
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal nariadenie o zavedení nižších ciel na dovoz japonských automobilov a iných výrobkov.
Súd nariadil Googlu vyplatiť americkým používateľom 425 miliónov dolárov
Americký súd nariadil technologickému gigantovi Google po hromadnej žalobe v prípade týkajúceho sa zhromažďovania údajov vyplatiť americkým používateľom viac ako 425 miliónov dolárov.
Dánsko potvrdilo, že jeho humanitárna misia na Ukrajine bola terčom útoku
Dánske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že pracovníci Dánskej rady pre utečencov boli vo štvrtok na Ukrajine terčom útoku, ktorý sa pripisuje ruskej armáde.