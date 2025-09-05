  • Články
Exprezident Biden podstúpil operáciu v dôsledku rakoviny kože

  • DNES - 8:29
  • Washington
Bývalý americký prezident Joe Biden podstúpil operáciu na odstránenie kožných nádorov, uviedla vo štvrtok jeho hovorkyňa Kelly Scullyová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Scullyová operáciu potvrdila po tom, ako televízny program Inside Edition zverejnil video ukazujúce, ako Biden opúšťa kostol v štáte Delaware s čerstvou jazvou na čele.

Hovorkyňa exprezidenta uviedla, že Biden podstúpil tzv. Mohsovu operáciu - zákrok, pri ktorom sa odstraňujú vrstvy kože, až kým nezostanú žiadne stopy rakoviny, vysvetľuje AP.

Agentúra pripomína, že Bidenova rodina sa s touto chorobou stretáva opakovane. Syn bývalého amerického prezidenta Beau zomrel na nádor mozgu a samotnému Bidenovi v máji diagnostikovali agresívnu rakovinu prostaty, ktorá sa rozšírila aj do jeho kostí.

Zdroj: Info.sk, TASR
