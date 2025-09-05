  • Články
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 5.9.2025
20°Bratislava

Kravy obmedzili dopravu na ceste pod Strečnom

  • DNES - 7:57
  • Strečno
Kravy obmedzili dopravu na ceste pod Strečnom

Stádo kráv na ceste pod Strečnom spôsobilo dopravné obmedzenia.

Vodiči prechádzajúci v piatok (5. 9.) ráno úsekom cesty I/18 pod Strečnom museli počítať so zdržaním. Dopravu v rannej špičke skomplikovalo stádo kráv, ktoré sa voľne pohybovalo po vozovke.

Zvieratá sa podľa svedkov presúvali cez cestu a pásli na krajnici, čo viedlo k spomaleniu premávky a vytváraniu kolón.

V neprehľadnej zákrute pod Strečnom sa prechádzajú po ceste kravy, dajte si pozor

Uverejnil používateľ Žilinak.sk Štvrtok 4. septembra 2025

Vodiči museli na situáciu reagovať znížením rýchlosti a zvieratá opatrne obchádzali. Podľa informácií portálu Žilinak zatiaľ nedošlo v súvislosti s incidentom k žiadnej dopravnej nehode.

Cestári riešia zosuv vozovky a krajnice

Slovenská správa ciest (SSC) začína tento týždeň so sanáciou zosuvu vozovky a krajnice na ceste I/18 v Strečnianskej úžine. Havarijný stav má komunikácia v kilometri 468,500 v jazdnom pruhu z Martina do Žiliny. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, dodávateľskej firme Swietelsky-Slovakia odovzdajú stavenisko 3. septembra, pričom lehota výstavby je podľa zmluvy stanovená na štyri mesiace od odovzdania staveniska.

K zosuvu vozovky na ceste došlo vo februári 2023, na čo SSC v spolupráci s políciou reagovala zúžením prejazdného pruhu pre motoristov. Aktuálne cestári plánujú na približne 65-metrovom úseku demoláciu nevyhovujúcich častí pôvodných oporných múrov a výstavbu nového kotveného prahu, ktorý bude podopierať teleso komunikácie. „Po ukončení prác bude komunikácia v danom bode spĺňať podmienky všetkých platných noriem, predpisov a požiadaviek kladených na takúto komunikáciu,“ uviedla Lukáčová.

Lehota výstavby je stanovená na štyri mesiace od odovzdania staveniska. „Práce budú prebiehať sedem dní v týždni vrátane víkendov a štátnych sviatkov. Zhotoviteľom projektu, ktorý vzišiel z verejného obstarávania, je firma Swietelsky-Slovakia so zmluvnou cenou 915.960,16 eura s DPH,“ spresnila hovorkyňa SSC.

Doplnila, že realizácia bude vykonávaná za plnej premávky v dvoch zúžených jazdných pruhoch. „Preto je nutné všetky stavebné práce vykonávať šetrne a opatrne, aby nedošlo k aktivácii svahových deformácií. Je nutné sledovať odozvu masívu na vykonávané stavebné zásahy, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti na jestvujúcej komunikácii,“ dodala Lukáčová.

Zdroj: Info.sk, zilinak.sk, TASR
