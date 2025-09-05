  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 5.9.2025Meniny má Regina
20°Bratislava

Trump novým dekrétom znížil dovozné clá na japonské automobily

  • DNES - 7:18
  • Washington/Tokio
Trump novým dekrétom znížil dovozné clá na japonské automobily

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal nariadenie o zavedení nižších ciel na dovoz japonských automobilov a iných výrobkov.

Namiesto súčasných 27,5 percent bude na autá z Japonska uvalené 15-percentné dovozné clo. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Nižšie clá na automobily nadobudnú platnosť sedem dní po uverejnení nariadenia.

Trumpov dekrét uvádza, že Japonsko „pracuje na urýchlenom zavedení 75-percentného zvýšenia nákupov ryže z USA... a nákupov poľnohospodárskych produktov Spojených štátov, vrátane kukurice, sójových bôbov, hnojív, bioetanolu“ a iných amerických produktov v celkovej hodnote osem miliárd dolárov ročne.

Opätovne tiež potvrdzuje, že japonská vláda súhlasila s investíciou 550 miliárd dolárov do projektov v Spojených štátoch, ktoré vyberie americká vláda, dodáva Reuters.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Súd nariadil Googlu vyplatiť americkým používateľom 425 miliónov dolárov

Súd nariadil Googlu vyplatiť americkým používateľom 425 miliónov dolárov

DNES - 6:45Zahraničné

Americký súd nariadil technologickému gigantovi Google po hromadnej žalobe v prípade týkajúceho sa zhromažďovania údajov vyplatiť americkým používateľom viac ako 425 miliónov dolárov.

Dánsko potvrdilo, že jeho humanitárna misia na Ukrajine bola terčom útoku

Dánsko potvrdilo, že jeho humanitárna misia na Ukrajine bola terčom útoku

VČERA - 21:52Zahraničné

Dánske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že pracovníci Dánskej rady pre utečencov boli vo štvrtok na Ukrajine terčom útoku, ktorý sa pripisuje ruskej armáde.

Washington D.C. opäť zažaloval Trumpovu vládu za nasadenie Národnej gardy

Washington D.C. opäť zažaloval Trumpovu vládu za nasadenie Národnej gardy

VČERA - 21:10Zahraničné

Hlavné mesto USA Washington vo štvrtok zažalovalo vládu Donalda Trumpa za to, že vyslaním vojakov Národnej gardy bez súhlasu miestnych úradov porušila ústavu a federálne zákony.

Zelenskyj a Trump hovorili o sankciách proti Rusku a ochrane neba nad Ukrajinou

Zelenskyj a Trump hovorili o sankciách proti Rusku a ochrane neba nad Ukrajinou

VČERA - 20:14Zahraničné

Ukrajinský prezident informoval, že vo štvrtkovom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami diskutovali o sankciách voči Rusku a ochrane ukrajinského vzdušného priestoru.

Vosveteit.sk
Vedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame terazVedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame teraz
Tieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanúTieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanú
Totálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dáTotálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dá
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoroV nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
Putin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánovPutin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánov
Google prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješGoogle prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješ
Samsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelovSamsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelov
Nová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť životNová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť život
Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP