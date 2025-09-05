Trump novým dekrétom znížil dovozné clá na japonské automobily
- DNES - 7:18
- Washington/Tokio
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal nariadenie o zavedení nižších ciel na dovoz japonských automobilov a iných výrobkov.
Namiesto súčasných 27,5 percent bude na autá z Japonska uvalené 15-percentné dovozné clo. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Nižšie clá na automobily nadobudnú platnosť sedem dní po uverejnení nariadenia.
Trumpov dekrét uvádza, že Japonsko „pracuje na urýchlenom zavedení 75-percentného zvýšenia nákupov ryže z USA... a nákupov poľnohospodárskych produktov Spojených štátov, vrátane kukurice, sójových bôbov, hnojív, bioetanolu“ a iných amerických produktov v celkovej hodnote osem miliárd dolárov ročne.
Opätovne tiež potvrdzuje, že japonská vláda súhlasila s investíciou 550 miliárd dolárov do projektov v Spojených štátoch, ktoré vyberie americká vláda, dodáva Reuters.
Súd nariadil Googlu vyplatiť americkým používateľom 425 miliónov dolárov
Americký súd nariadil technologickému gigantovi Google po hromadnej žalobe v prípade týkajúceho sa zhromažďovania údajov vyplatiť americkým používateľom viac ako 425 miliónov dolárov.
Dánsko potvrdilo, že jeho humanitárna misia na Ukrajine bola terčom útoku
Dánske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že pracovníci Dánskej rady pre utečencov boli vo štvrtok na Ukrajine terčom útoku, ktorý sa pripisuje ruskej armáde.
Washington D.C. opäť zažaloval Trumpovu vládu za nasadenie Národnej gardy
Hlavné mesto USA Washington vo štvrtok zažalovalo vládu Donalda Trumpa za to, že vyslaním vojakov Národnej gardy bez súhlasu miestnych úradov porušila ústavu a federálne zákony.
Zelenskyj a Trump hovorili o sankciách proti Rusku a ochrane neba nad Ukrajinou
Ukrajinský prezident informoval, že vo štvrtkovom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami diskutovali o sankciách voči Rusku a ochrane ukrajinského vzdušného priestoru.