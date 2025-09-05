Súd nariadil Googlu vyplatiť americkým používateľom 425 miliónov dolárov
- DNES - 6:45
- San Francisco
Americký súd nariadil technologickému gigantovi Google po hromadnej žalobe v prípade týkajúceho sa zhromažďovania údajov vyplatiť americkým používateľom viac ako 425 miliónov dolárov. Spoločnosť avizovala, že sa plánuje odvolať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa žalobcov spoločnosť zhromažďovala niektoré údaje od používateľov prostredníctvom služieb a webov tretích strán aj napriek tomu, že to v nastaveniach Googlu zakázali. Porota súdu v San Franciscu takéto obchádzanie označila za narušovanie súkromia používateľov, hoci uznala, že sa tak nemuselo stať zámerne. V takom prípade by pokuta bola ešte vyššia.
Žaloba sa týkala obdobia medzi júlom 2016 a septembrom 2024. Podľa verdiktu poroty má nárok na odškodné vo výške viac ako 247 miliónov dolárov takmer 55 miliónov postihnutých používateľov so zariadeniami s operačným systémom Android. Odškodné 178,5 milióna dolárov by malo byť vyplatené 56,6 miliónom používateľom s inými operačnými systémami.
Agentúra DPA uvádza, že v Spojených štátoch je pri odvolávacích pojednávaniach pomerne časté minimálne znížiť sumu nariadenú súdnou porotou. Google rozsudok skritizoval a uviedol, že je „založený na nepochopení fungovania ich produktov“. Zhromažďované údaje podľa spoločnosti neboli personalizované a informácie zo služieb a webov tretích strán mali pomôcť prispôsobiť reklamy zobrazované na Googli.
Trump novým dekrétom znížil dovozné clá na japonské automobily
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal nariadenie o zavedení nižších ciel na dovoz japonských automobilov a iných výrobkov.
Dánsko potvrdilo, že jeho humanitárna misia na Ukrajine bola terčom útoku
Dánske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že pracovníci Dánskej rady pre utečencov boli vo štvrtok na Ukrajine terčom útoku, ktorý sa pripisuje ruskej armáde.
Washington D.C. opäť zažaloval Trumpovu vládu za nasadenie Národnej gardy
Hlavné mesto USA Washington vo štvrtok zažalovalo vládu Donalda Trumpa za to, že vyslaním vojakov Národnej gardy bez súhlasu miestnych úradov porušila ústavu a federálne zákony.
Zelenskyj a Trump hovorili o sankciách proti Rusku a ochrane neba nad Ukrajinou
Ukrajinský prezident informoval, že vo štvrtkovom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami diskutovali o sankciách voči Rusku a ochrane ukrajinského vzdušného priestoru.