Piatok, 5.9.2025
Súd nariadil Googlu vyplatiť americkým používateľom 425 miliónov dolárov

  • DNES - 6:45
  • San Francisco
Americký súd nariadil technologickému gigantovi Google po hromadnej žalobe v prípade týkajúceho sa zhromažďovania údajov vyplatiť americkým používateľom viac ako 425 miliónov dolárov. Spoločnosť avizovala, že sa plánuje odvolať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podľa žalobcov spoločnosť zhromažďovala niektoré údaje od používateľov prostredníctvom služieb a webov tretích strán aj napriek tomu, že to v nastaveniach Googlu zakázali. Porota súdu v San Franciscu takéto obchádzanie označila za narušovanie súkromia používateľov, hoci uznala, že sa tak nemuselo stať zámerne. V takom prípade by pokuta bola ešte vyššia.

Žaloba sa týkala obdobia medzi júlom 2016 a septembrom 2024. Podľa verdiktu poroty má nárok na odškodné vo výške viac ako 247 miliónov dolárov takmer 55 miliónov postihnutých používateľov so zariadeniami s operačným systémom Android. Odškodné 178,5 milióna dolárov by malo byť vyplatené 56,6 miliónom používateľom s inými operačnými systémami.

Agentúra DPA uvádza, že v Spojených štátoch je pri odvolávacích pojednávaniach pomerne časté minimálne znížiť sumu nariadenú súdnou porotou. Google rozsudok skritizoval a uviedol, že je „založený na nepochopení fungovania ich produktov“. Zhromažďované údaje podľa spoločnosti neboli personalizované a informácie zo služieb a webov tretích strán mali pomôcť prispôsobiť reklamy zobrazované na Googli.

Zdroj: Info.sk, TASR
