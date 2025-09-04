Dánsko potvrdilo, že jeho humanitárna misia na Ukrajine bola terčom útoku
- DNES - 21:52
- Kodaň/Kyjev
Dánske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že pracovníci Dánskej rady pre utečencov boli vo štvrtok na Ukrajine terčom útoku, ktorý sa pripisuje ruskej armáde. Informovala o tom britská stanica BBC.
Podľa Ukrajiny boli pri ruskom útoku zabití najmenej dvaja ľudia a päť ďalších ich bolo zranených. Humanitárni pracovníci sa podieľali na odmínovaní územia, ktoré bolo donedávna okupované ruskou armádou, informovali úrady Černihivskej oblasti, kde sa útok odohral.
Guvernér oblasti Viačeslav Čaus uviedol, že ruskí vojaci svoj útok zámerne nasmerovali na tím Dánskej rady pre utečencov. Zábery agentúry Reuters z miesta útoku zachytávajú najmenej jednu vážne poškodenú dodávku v ohňom spálenom teréne. Vozidlo malo logo Dánskej rady pre utečencov (DRC).
Dánske ministerstvo zahraničných vecí vo svojej reakcii na sociálnych sieťach ostro odsúdilo „všetky akty agresie proti humanitárnym pracovníkom“. “Toto je ďalší dôkaz, že (ruský prezident Vladimir) Putin nemá v úmysle ukončiť svoju nezákonnú agresívnu vojnu,“ deklarovala Kodaň.
Ukrajinský verejných ochranca práv Dmytro Lubinec uviedol, že „útočenie na osoby zapojené do odmínovacích činností je úmyselným pokusom mariť snahy o ochranu civilistov a zaistenie bezpečnosti komunít.“
Ruské ministerstvo obrany bez akýchkoľvek dôkazov tvrdí, že jeho raketa Iskander v Černihivskej oblasti zasiahla ukrajinskú posádku, ktorá sa údajne pripravovala na vyslanie dronov na ruské ciele.
Agentúra Reuters konštatovala, že tento incident podčiarkuje pokračujúce nebezpečenstvo pre humanitárne misie na Ukrajine, ktorých personál je počas vykonávania odmínovacích a záchranných prác ohrozený nielen bojmi na bojiskách, ale aj zámerným útokom.
