Washington D.C. opäť zažaloval Trumpovu vládu za nasadenie Národnej gardy
- DNES - 21:10
- Washington
Hlavné mesto USA Washington vo štvrtok zažalovalo vládu amerického prezidenta Donalda Trumpa za to, že vyslaním vojakov Národnej gardy bez súhlasu miestnych úradov porušila ústavu a federálne zákony.
Žalobu v mene mesta podal generálny prokurátor Washingtonu D.C. Brian Schwalb. Kritizuje skutočnosť, že vojaci hliadkujú v štvrtiach, vykonávajú prehliadky a zatýkajú, hoci federálny zákon vo všeobecnosti zakazuje armáde konať ako miestna polícia. Nasadenie Národnej gardy podľa neho podkopáva autonómiu mesta, oslabuje dôveru obyvateľov v orgány činné v trestnom konaní a poškodzuje ekonomiku tým, že odrádza turistov.
„Využívanie Národnej gardy na presadzovanie práva je nielen zbytočné a nežiaduce, ale aj nebezpečné a škodlivé pre Washington D.C. a jeho obyvateľov,“ uviedol Schwalb vo vyhlásení. „Dnes je to Washington, D.C.; zajtra to môže byť ktorékoľvek iné mesto. Žalobu sme podali preto, aby sme ukončili toto nezákonné prekročenie federálnych právomocí,“ dodal.
V žalobe sa uvádza, že mesto utrpelo v dôsledku nasadenia „vážnu a nenapraviteľnú škodu“.
Hovorkyňa Bieleho domu Schwalbovu kritiku odmietla. „Prezident Trump koná v rámci svojich zákonných právomocí, keď nasadzuje Národnú gardu vo Washingtone D.C. na ochranu federálneho majetku a pomoc orgánom činným v trestnom konaní s konkrétnymi úlohami,“ uviedla vo vyhlásení citovanom denníkom Washington Post. Táto žaloba nie je podľa nej ničím iným ako „ďalším pokusom – na úkor obyvateľov a návštevníkov Washingtonu D.C. – podkopať veľmi úspešné kroky prezidenta v boji proti násilnej kriminalite“ v metropole USA.
Ide už o druhú žalobu na republikána Trumpa podanú predstaviteľmi Washingtonu ovládaného demokratmi. Prvú podal Schwalb 15. augusta. „Konanie vlády je bezočivé a nezákonné,“ napísal vtedy Schwalb. Vládu obvinil z nezákonného konania a zneužívania svojich právomocí.
Od začiatku augusta boli v uliciach Washingtonu nasadené stovky príslušníkov Národnej gardy po tom, čo tam Trump vyhlásil stav núdze v oblasti kriminality. Tiež oznámil, že Národnú gardu pravdepodobne vyšle aj do Chicaga a Baltimoru.
V júni Trump poslal Národnú gardu napriek námietkam guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma do Los Angeles, kde prepukli protesty proti imigračným orgánom. Kalifornský federálny sudca 2. septembra rozhodol, že toto nasadenie bolo nezákonné.
Ukrajinský prezident informoval, že vo štvrtkovom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami diskutovali o sankciách voči Rusku a ochrane ukrajinského vzdušného priestoru.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal európskym lídrom zúčastneným na summite takzvanej koalície ochotných v Paríži, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu.
Francúzsky prezident po summite takzvanej koalície ochotných vyhlásil, že bezpečnostné záruky pre povojnovú Ukrajinu „sú pripravené“ a 26 krajín sa tam zaviazalo poslať svoje jednotky na zaistenie budúceho mieru.
Pápež Lev XIV. vo štvrtok vo Vatikáne prijal izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga.