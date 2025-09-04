M. Šutaj Eštok: Je potrebné prehodnotiť európske smerovanie
Je potrebné prehodnotiť európske smerovanie. Uviedol to šéf Hlasu-SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti.
V súvislosti so slávnostnou vojenskou prehliadkou v Pekingu skonštatoval, že medzinárodný poriadok, ktorý vznikol po druhej svetovej vojne, sa mení. Svet podľa neho vstúpil do novej éry, v ktorej krajiny ako Čína, India či ďalšie veľké ekonomiky presadzujú svoje záujmy a posilňujú svoju pozíciu.
„Európa namiesto toho, aby túto realitu pochopila a snažila sa z nej vyťažiť maximum pre svojich občanov, robí pravý opak. Namiesto budovania silnej a sebavedomej Únie prostredníctvom pragmatických riešení prijíma stále nové, politicky motivované regulácie a zákazy,“ doplnil Šutaj Eštok. Výsledkom je podľa neho slabšia ekonomika, vyššie ceny, strata konkurencieschopnosti a postupné znižovanie životnej úrovne Európanov.
Zároveň uviedol, že pre Slovensko neexistuje iná alternatíva ako EÚ a NATO. „Sme krajinou s najviac otvorenou ekonomikou a malou armádou. No zároveň nemôžeme mlčať, keď vidíme, že sa Európa uberá cestou sebapoškodzovania. Chceme silnú, sebavedomú a konkurencieschopnú Európu. No pokiaľ si európski lídri budú ďalej zakrývať oči pred realitou, pchať hlavy do piesku a predstierať, že sa nič nedeje, celému kontinentu hrozí vážny problém,“ napísal.
Európa má mať vo svete podľa Šutaja Eštoka váhu a rešpekt, na čo však potrebuje zásadnú zmenu kurzu. „Potrebujeme prehodnotenie európskeho smerovania. Európa potrebuje návrat k zdravému rozumu. Musí opustiť ideologické obmedzenia, ktoré ju priviedli do slepej uličky, a začať robiť pragmatickú politiku,“ dodal s tým, že Európa musí nájsť odvahu na zmenu, aby sa mohla vrátiť na pozíciu globálnej sily. Inak jej miesto podľa neho prevezmú iní hráči.
V čínskom hlavnom meste Peking sa v stredu (3. 9.) o 9.00 h miestneho času (3.00 h SELČ) začala slávnostná vojenská prehliadka pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Na slávnosti hosťovanej čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom boli prítomní ruský prezident Vladimir Putin, severokórejský vodca Kim Čong-un, prezident Bieloruska Alexander Lukašenko, prezident Iránu Masúd Pezeškiján alebo prezident Srbska Aleksandar Vučič. Jediným vrcholovým zástupcom členských štátov EÚ a NATO na oslavách bol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Radačovský sa má stať veľvyslancom na Cypre, informáciu nepotvrdil ani nevyvrátil
Nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Radačovský sa má stať slovenským veľvyslancom na Cypre.
Poľovník strieľal na líšku, projektil mal skončiť v detskej izbe
Policajti z Kalnej nad Hronom preverujú prípad, pri ktorom bol v detskej izbe rodinného domu v Hornej Seči v Levickom okrese nájdený projektil v stene detskej izby.
Nehoda na priechode pre chodcov: Vodička zrazila malého chlapca
S vážnymi zraneniami skončil deväťročný chlapec, ktorého na Ulici SNP v Žiari nad Hronom v stredu (3. 9.) na priechode pre chodcov zrazila 18-ročná vodička auta.
Pri tragickej dopravnej nehode na Horehroní zahynul motocyklista
K tragickej dopravnej nehode došlo vo štvrtok krátko predpoludním na Horehroní. Motorkár pri zrážke s autom utrpel poranenia nezlučiteľné so životom.