Radačovský sa má stať veľvyslancom na Cypre, informáciu nepotvrdil ani nevyvrátil
Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Radačovský sa má stať slovenským veľvyslancom na Cypre.
Informoval o tom Denník N s odvolaním sa na viaceré zdroje z rezortu zahraničných vecí aj z prostredia politiky. Radačovský pre TASR uviedol, že informáciu nevie potvrdiť ani vyvrátiť.
„Pravidelne komunikujeme médiám transparentne všetky výmeny na veľvyslaneckých postoch a budeme v tom takýmto spôsobom pokračovať,“ reagovali pre TASR z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Radačovský, ktorý v parlamentných voľbách v roku 2023 kandidoval za SNS, zložil poslanecký sľub v marci 2025. Mandátu v NR SR sa ujal potom, ako sa stal Rudolf Huliak (nezávislý) ministrom cestovného ruchu a športu. Radačovský pôsobil v rokoch 2019 až 2024 ako poslanec Európskeho parlamentu, zvolený bol za ĽSNS. V minulosti pôsobil aj ako sudca.
