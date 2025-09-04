  • Články
Radačovský sa má stať veľvyslancom na Cypre, informáciu nepotvrdil ani nevyvrátil

  • DNES - 18:09
  • Bratislava
Radačovský sa má stať veľvyslancom na Cypre, informáciu nepotvrdil ani nevyvrátil

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Radačovský sa má stať slovenským veľvyslancom na Cypre.

Informoval o tom Denník N s odvolaním sa na viaceré zdroje z rezortu zahraničných vecí aj z prostredia politiky. Radačovský pre TASR uviedol, že informáciu nevie potvrdiť ani vyvrátiť.

Pravidelne komunikujeme médiám transparentne všetky výmeny na veľvyslaneckých postoch a budeme v tom takýmto spôsobom pokračovať,“ reagovali pre TASR z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Radačovský, ktorý v parlamentných voľbách v roku 2023 kandidoval za SNS, zložil poslanecký sľub v marci 2025. Mandátu v NR SR sa ujal potom, ako sa stal Rudolf Huliak (nezávislý) ministrom cestovného ruchu a športu. Radačovský pôsobil v rokoch 2019 až 2024 ako poslanec Európskeho parlamentu, zvolený bol za ĽSNS. V minulosti pôsobil aj ako sudca.

Zdroj: Info.sk, TASR
Poľovník strieľal na líšku, projektil mal skončiť v detskej izbe

Poľovník strieľal na líšku, projektil mal skončiť v detskej izbe

DNES - 18:04Domáce

Policajti z Kalnej nad Hronom preverujú prípad, pri ktorom bol v detskej izbe rodinného domu v Hornej Seči v Levickom okrese nájdený projektil v stene detskej izby.

Nehoda na priechode pre chodcov: Vodička zrazila malého chlapca

Nehoda na priechode pre chodcov: Vodička zrazila malého chlapca

DNES - 16:48Domáce

S vážnymi zraneniami skončil deväťročný chlapec, ktorého na Ulici SNP v Žiari nad Hronom v stredu (3. 9.) na priechode pre chodcov zrazila 18-ročná vodička auta.

Pri tragickej dopravnej nehode na Horehroní zahynul motocyklista

Pri tragickej dopravnej nehode na Horehroní zahynul motocyklista

DNES - 16:27Domáce

K tragickej dopravnej nehode došlo vo štvrtok krátko predpoludním na Horehroní. Motorkár pri zrážke s autom utrpel poranenia nezlučiteľné so životom.

Spustili registráciu na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19

Spustili registráciu na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19

DNES - 14:51Domáce

Spustili registráciu na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára Národného centra zdravotníckych informácií.

