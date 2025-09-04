  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.9.2025Meniny má Rozália
28°Bratislava

Trump vyzval štáty EÚ prestať kupovať ruskú ropu, Zelenskyj spomenul i Slovensko

  • DNES - 18:02
  • Washington/Paríž
Trump vyzval štáty EÚ prestať kupovať ruskú ropu, Zelenskyj spomenul i Slovensko

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal európskym lídrom zúčastneným na summite takzvanej koalície ochotných v Paríži, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu, nakoľko to podľa neho pomáha Moskve financovať svoje vojenské ťaženie proti Ukrajine. Pre agentúru Reuters to uviedol nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu.

(Francúzsky) prezident (Emmanuel) Macron a európski lídri pozvali prezidenta Trumpa na stretnutie koalície ochotných. Prezident Trump zdôraznil, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu, ktorá financuje vojnu, keďže Rusko na predaji pohonných hmôt za jeden rok dostalo od Európskej únie 1,1 miliardy eur. Prezident tiež zdôraznil, že európski lídri musia vyvíjať ekonomický tlak na Čínu za jej financovanie ruského vojnového úsilia,“ uviedol zdroj agentúry Reuters.

Trumpovu výzvu prestať nakupovať ruskú ropu neskôr potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Prezident Trump je veľmi nespokojný s tým, že Európa nakupuje ruskú ropu. Medzi inými sú to dve krajiny, vieme, že ide o Maďarsko a Slovensko,“ povedal ukrajinský líder na tlačovej konferencii.

Európska komisia (EK) v máji predstavila návrh legislatívy na postupné ukončenie dovozu ruskej ropy, plynu a jadrového paliva do krajín EÚ do 1. januára 2028. Predseda vlády SR Robert Fico v reakcii na to oznámil, že návrh je v jeho súčasnej podobe neakceptovateľný, nakoľko by výrazne poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska.

Trump sa vo štvrtok prostredníctvom telemostu pripojil k summitu krajín takzvanej koalície ochotných, ktorý viedli spoločne Macron a britský premiér Keir Starmer s ďalšími lídrami vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza či generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Na rokovaniach sa za americkú stranu zúčastnil vyslanec prezidenta Steve Witkoff, ktorý sa so Zelenským zhováral samostatne.

Francúzsky prezident v stredu vyhlásil, že Európa je po podpise mierovej dohody pripravená okamžite poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky. Vo štvrtok na tlačovej konferencii Macron uviedol, že 26 krajín sa na povojnovú Ukrajinu zaviazalo po uzavretí mieru poslať svoje „zaisťovacie jednotky“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Macron: Vyslať svoje jednotky na povojnovú Ukrajinu sa zaviazalo 26 krajín

Macron: Vyslať svoje jednotky na povojnovú Ukrajinu sa zaviazalo 26 krajín

DNES - 17:23Zahraničné

Francúzsky prezident po summite takzvanej koalície ochotných vyhlásil, že bezpečnostné záruky pre povojnovú Ukrajinu „sú pripravené“ a 26 krajín sa tam zaviazalo poslať svoje jednotky na zaistenie budúceho mieru.

Pápež prijal izraelského prezidenta Herzoga; rokovali o Gaze i rukojemníkoch

Pápež prijal izraelského prezidenta Herzoga; rokovali o Gaze i rukojemníkoch

DNES - 16:47Zahraničné

Pápež Lev XIV. vo štvrtok vo Vatikáne prijal izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga.

Nehoda lanovky v Lisabone si vyžiadala 16 obetí a päť zranených

Nehoda lanovky v Lisabone si vyžiadala 16 obetí a päť zranených

DNES - 15:51Zahraničné

Portugalské úrady vo štvrtok popoludní revidovali počet obetí nehody lanovky v Lisabone, ktorá si podľa aktualizovanej bilancie vyžiadala 16 obetí na životoch a päť vážne zranených.

Zomrel taliansky návrhár Giorgio Armani, mal 91 rokov

Zomrel taliansky návrhár Giorgio Armani, mal 91 rokov

DNES - 15:32Zahraničné

Vo veku 91 rokov zomrel svetoznámy taliansky odevný návrhár Giorgio Armani. Oznámila to vo štvrtok jeho módna spoločnosť.

Vosveteit.sk
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoroV nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
Putin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánovPutin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánov
Google prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješGoogle prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješ
Samsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelovSamsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelov
Nová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť životNová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť život
Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!
Ozempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledkyOzempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledky
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na ZemiVedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na sveteČína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP