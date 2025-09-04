  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.9.2025Meniny má Rozália
28°Bratislava

Macron: Vyslať svoje jednotky na povojnovú Ukrajinu sa zaviazalo 26 krajín

  • DNES - 17:23
  • Paríž
Macron: Vyslať svoje jednotky na povojnovú Ukrajinu sa zaviazalo 26 krajín

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok po summite takzvanej koalície ochotných vyhlásil, že bezpečnostné záruky pre povojnovú Ukrajinu „sú pripravené“ a 26 krajín sa tam zaviazalo poslať svoje jednotky na zaistenie budúceho mieru.

Podoba podpory európskych záruk Spojenými štátmi bude finalizovaná „v najbližších dňoch“, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP a denníka The Guardian.

Dnes máme 26 krajín, ktoré sa formálne zaviazali, niektoré ďalšie ešte nezaujali stanovisko, nasadiť na Ukrajinu svoje zaisťovacie jednotky alebo byť prítomné na zemi, na mori alebo vo vzduchu,“ povedal Macron na tlačovej konferencii po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a dodal, že „tieto sily sa nebudú snažiť viesť vojnu proti Rusku“.

Európski lídri po summite koalície ochotných vedenom Macronom a britským premiérom Keirom Starmerom telefonovali aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa francúzskeho prezidenta európske štáty v prípade pokračujúceho odmietania mierovej zmluvy Ruskom uvalia „v spolupráci so Spojenými štátmi“ na Moskvu nové sankcie.

Podľa Macrona sa zdá, že Rusko „pri zdržovaní mierového procesu koná so súhlasom mnohých svojich partnerov na celom svete“. Súčasťou bezpečnostných záruk by preto mala byť „regenerácia“ ukrajinskej armády, aby bola schopná aj po uzavretí mierovej zmluvy odolať ďalším prípadným ruským útokom.

Francúzsky prezident však neposkytol podrobnosti o konkrétnej organizácii zaisťovacej sily. „Nemáme žiadnu vôľu odhaľovať naše plány,“ zdôvodnil. „Je to naša obranná línia a línia Ukrajiny,“ dodal s tým, že nasadené prostriedky budú „robustné“, citoval ho parížsky denník Le Figaro.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump vyzval štáty EÚ prestať kupovať ruskú ropu, Zelenskyj spomenul i Slovensko

Trump vyzval štáty EÚ prestať kupovať ruskú ropu, Zelenskyj spomenul i Slovensko

DNES - 18:02Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal európskym lídrom zúčastneným na summite takzvanej koalície ochotných v Paríži, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu.

Pápež prijal izraelského prezidenta Herzoga; rokovali o Gaze i rukojemníkoch

Pápež prijal izraelského prezidenta Herzoga; rokovali o Gaze i rukojemníkoch

DNES - 16:47Zahraničné

Pápež Lev XIV. vo štvrtok vo Vatikáne prijal izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga.

Nehoda lanovky v Lisabone si vyžiadala 16 obetí a päť zranených

Nehoda lanovky v Lisabone si vyžiadala 16 obetí a päť zranených

DNES - 15:51Zahraničné

Portugalské úrady vo štvrtok popoludní revidovali počet obetí nehody lanovky v Lisabone, ktorá si podľa aktualizovanej bilancie vyžiadala 16 obetí na životoch a päť vážne zranených.

Zomrel taliansky návrhár Giorgio Armani, mal 91 rokov

Zomrel taliansky návrhár Giorgio Armani, mal 91 rokov

DNES - 15:32Zahraničné

Vo veku 91 rokov zomrel svetoznámy taliansky odevný návrhár Giorgio Armani. Oznámila to vo štvrtok jeho módna spoločnosť.

Vosveteit.sk
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoroV nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
Putin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánovPutin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánov
Google prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješGoogle prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješ
Samsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelovSamsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelov
Nová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť životNová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť život
Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!
Ozempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledkyOzempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledky
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na ZemiVedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na sveteČína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP