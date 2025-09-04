Nehoda na priechode pre chodcov: Vodička zrazila malého chlapca
S vážnymi zraneniami skončil deväťročný chlapec, ktorého na Ulici SNP v Žiari nad Hronom v stredu (3. 9.) na priechode pre chodcov zrazila 18-ročná vodička auta. Na sociálnej sieti o tom informovala banskobystrická krajská polícia.
Ako polícia uviedla, podľa doterajších zistení nedala vodička na priechode pre chodcov chlapcovi prednosť, pričom vodič v ľavom jazdnom pruhu pred priechodom pre chodcov svoje vozidlo zastavil a chlapcovi prednosť dal.
„Maloletý chodec bol z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice. Dychová skúška vodičky bola negatívna,“ uviedla polícia s tým, že všetky bližšie okolnosti nehody sú predmetom jej vyšetrovania.
