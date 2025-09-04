  • Články
Pápež prijal izraelského prezidenta Herzoga; rokovali o Gaze i rukojemníkoch

  • DNES - 16:47
  • Rím
Pápež prijal izraelského prezidenta Herzoga; rokovali o Gaze i rukojemníkoch

Pápež Lev XIV. vo štvrtok vo Vatikáne prijal izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga. V rozhovore s ním pápež zdôraznil, že koexistencia dvoch štátov - izraelského a palestínskeho - je „jedinou cestou“ k ukončeniu prebiehajúcej vojny.

Informovala o tom agentúra DPA, ktorá pripomenula, že izraelská vláda odmieta riešenie konfliktu v regióne v podobe existencie dvoch štátov, pričom tvrdí, že by to ohrozilo existenciu Izraela.

Ako informoval spravodajský web Vatican News, Vatikán vyzval aj na trvalé zastavenie paľby v palestínskom Pásme Gazy, prepustenie všetkých rukojemníkov odvlečených z Izraela a vstup humanitárnej pomoci určenej pre Palestínčanov. Rokovania sa týkali aj situácie na Západnom brehu a problematiky Jeruzalema.

Herzog sa vo štvrtok vo vatikáne stretol postupne s pápežom, štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Paulom R. Gallagherom.

Rokovania sa dotkli aj historických vzťahov medzi Svätou stolicou a Izraelom a otázok spolupráce s miestnou katolíckou komunitou. Pápež a jeho spolupracovníci zdôraznili význam kresťanských komunít preľudský a sociálny rozvoj, najmä v oblasti vzdelávania, podpory sociálnej kohézie a stability regiónu.

Herzog po rokovaní uviedol, že pápeža požiadal o stretnutie s rodinami izraelských rukojemníkov a apeloval na posilnenie medzinárodného úsilia o ich prepustenie. Podľa Herzogovej tlačovej služby bol témou rozhovorov aj nárast antisemitizmu vo svete.

Agentúra AP doplnila, že šlo o prvú audienciu izraelského prezidenta u pápeža amerického pôvodu. Lev XIV. už v júli telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom - telefonát sa odohral po tom, ako izraelská armáda zasiahla jediný katolícky kostol v Pásme Gazy, pričom usmrtila troch ľudí a zranila miestneho kňaza.

Herzog sa po stretnutí s pápežom na sociálnych sieťach poďakoval za „vrúcne privítanie vo Vatikáne“ a deklaroval, že „Izrael túži po dni, keď budú národy Blízkeho východu – deti Abraháma – žiť spolu v mieri, partnerstve a nádeji.“

Vatikán sa počas vojny v Pásme Gazy snaží zachovávať tradíciu diplomatickej neutrality – zároveň však opakovane vyzýva na prepustenie rukojemníkov zavlečených do palestínskej enklávy 7. októbra 2023, pri vpáde palestínskych kománd, a odsudzuje izraelské útoky proti civilistom v Pásme Gaze.

Pápež František pred svojou smrťou a Lev XIV. po svojom zvolení na Petrov stolec opakovane vyjadrili znepokojenie nad izraelskými vojenskými akciami v palestínskej enkláve, pričom František dokonca žiadal vyšetrovanie, či nejde o genocídu.

Zdroj: Info.sk, TASR
