Štvrtok, 4.9.2025
  • DNES - 16:27
  • Banská Bystrica
Pri tragickej dopravnej nehode na Horehroní zahynul motocyklista

K tragickej dopravnej nehode došlo vo štvrtok krátko predpoludním na Horehroní. Motorkár pri zrážke s autom utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania. Informovala o tom na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

Podľa doposiaľ zistených informácií mal vodič motocykla jazdiaci v smere od Mýta pod Ďumbierom na Čertovicu predchádzať osobné auto Škoda Superb, pred ktoré sa následne zaradil. Pritom, ako začal predchádzať ďalšie vozidlo, v protismere došlo k zrážke s protiidúcou Toyotou.

Po náraze motorku odhodilo mimo cesty a motocyklistu priamo pod vozidlo Škoda Superb, ktorého vodič už nedokázal zrážke zabrániť. Dychové skúšky u vodičov boli negatívne,“ uviedla polícia.

V súvislosti s tragickou nehodou začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Do vyšetrovania pribrala aj znalcov z odboru cestnej dopravy a súdneho lekárstva.

Zdroj: Info.sk, TASR
