Pri tragickej dopravnej nehode na Horehroní zahynul motocyklista
K tragickej dopravnej nehode došlo vo štvrtok krátko predpoludním na Horehroní. Motorkár pri zrážke s autom utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania. Informovala o tom na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
Podľa doposiaľ zistených informácií mal vodič motocykla jazdiaci v smere od Mýta pod Ďumbierom na Čertovicu predchádzať osobné auto Škoda Superb, pred ktoré sa následne zaradil. Pritom, ako začal predchádzať ďalšie vozidlo, v protismere došlo k zrážke s protiidúcou Toyotou.
„Po náraze motorku odhodilo mimo cesty a motocyklistu priamo pod vozidlo Škoda Superb, ktorého vodič už nedokázal zrážke zabrániť. Dychové skúšky u vodičov boli negatívne,“ uviedla polícia.
V súvislosti s tragickou nehodou začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Do vyšetrovania pribrala aj znalcov z odboru cestnej dopravy a súdneho lekárstva.
Nehoda na priechode pre chodcov: Vodička zrazila malého chlapca
S vážnymi zraneniami skončil deväťročný chlapec, ktorého na Ulici SNP v Žiari nad Hronom v stredu (3. 9.) na priechode pre chodcov zrazila 18-ročná vodička auta.
Spustili registráciu na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19
Spustili registráciu na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára Národného centra zdravotníckych informácií.
Veronika Remišová: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon
Jesennou prioritou hnutia Za ľudí bude návrh antipapalášskeho zákona, novely viacerých zákonných noriem s cieľom obmedzenia „papalášskych manierov“ pri správe štátu.
Žena chcela synovi oprať veci, našla mu v nich drogy
Policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky v Nitre zasahovali na nitrianskom sídlisku Klokočina.