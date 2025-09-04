Nehoda lanovky v Lisabone si vyžiadala 16 obetí a päť zranených
- DNES - 15:51
- Lisabon
Portugalské úrady vo štvrtok popoludní revidovali počet obetí nehody lanovky v Lisabone, ktorá si podľa aktualizovanej bilancie vyžiadala 16 obetí na životoch a päť vážne zranených.
Upravená bilancia je o jednu obeť nižšia než predchádzajúce údaje.
Portugalský premiér Luís Montenegro označil vo štvrtok tragédiu zo stredy večera za „jednu z najväčších v našich novodobých dejinách“.
Podľa civilnej ochrany zomrel v nemocnici iba jeden z pôvodne dvoch hospitalizovaných zranených, ktorých úrady najskôr zarátali medzi obete nešťastia, objasnila agentúra AFP.
Medzi 16 obeťami a zranenými sú i cudzinci – podľa dostupných informácií napríklad nemecká rodina: päťročné dieťa utrpelo len ľahké zranenia, matka je zranená vážne a otec rodiny pri nešťastí zahynul.
Pozemná lanovka Elevador da Glória z 19. storočia patrí k technickým atrakciám Lisabonu a v letnej sezóne je obľúbená medzi zahraničnými turistami, ktorí absolvujú krátku, no malebnú cestu po strmom kopci. Bežne ju využívajú aj miestni obyvatelia. Je zaradená medzi národné pamiatky Portugalska.
Lisabonská mestská rada preventívne zastavila prevádzku ďalších troch pozemných lanoviek a nariadila ich bezpečnostnú inšpekciu.
V Portugalsku na štvrtok vyhlásili štátny smútok. Príčina nehody nie je známa a úrady sa odmietli vyjadriť k dohadom, či vykoľajenie a následnú haváriu mohla spôsobiť porucha bŕzd alebo pretrhnuté lano.
Pápež prijal izraelského prezidenta Herzoga; rokovali o Gaze i rukojemníkoch
Pápež Lev XIV. vo štvrtok vo Vatikáne prijal izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga.
Zomrel taliansky návrhár Giorgio Armani, mal 91 rokov
Vo veku 91 rokov zomrel svetoznámy taliansky odevný návrhár Giorgio Armani. Oznámila to vo štvrtok jeho módna spoločnosť.
Fiala: Summit koalície ochotných potvrdil konsenzus v podpore pre Ukrajinu
Český premiér Petr Fiala vo štvrtok prijal generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a spoločne sa virtuálne zúčastnili na summite koalície ochotných.
Počet obetí zemetrasenia v Afganistane prekročil 2200
Pri zemetrasení, ktoré uplynulý víkend zasiahlo východný Afganistan, prišlo o život viac ako 2200 ľudí.