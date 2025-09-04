  • Články
Štvrtok, 4.9.2025
29°Bratislava

Nehoda lanovky v Lisabone si vyžiadala 16 obetí a päť zranených

  • DNES - 15:51
  • Lisabon
Nehoda lanovky v Lisabone si vyžiadala 16 obetí a päť zranených

Portugalské úrady vo štvrtok popoludní revidovali počet obetí nehody lanovky v Lisabone, ktorá si podľa aktualizovanej bilancie vyžiadala 16 obetí na životoch a päť vážne zranených.

Upravená bilancia je o jednu obeť nižšia než predchádzajúce údaje.

Portugalský premiér Luís Montenegro označil vo štvrtok tragédiu zo stredy večera za „jednu z najväčších v našich novodobých dejinách“.

Podľa civilnej ochrany zomrel v nemocnici iba jeden z pôvodne dvoch hospitalizovaných zranených, ktorých úrady najskôr zarátali medzi obete nešťastia, objasnila agentúra AFP.

Medzi 16 obeťami a zranenými sú i cudzinci – podľa dostupných informácií napríklad nemecká rodina: päťročné dieťa utrpelo len ľahké zranenia, matka je zranená vážne a otec rodiny pri nešťastí zahynul.

Pozemná lanovka Elevador da Glória z 19. storočia patrí k technickým atrakciám Lisabonu a v letnej sezóne je obľúbená medzi zahraničnými turistami, ktorí absolvujú krátku, no malebnú cestu po strmom kopci. Bežne ju využívajú aj miestni obyvatelia. Je zaradená medzi národné pamiatky Portugalska.

Lisabonská mestská rada preventívne zastavila prevádzku ďalších troch pozemných lanoviek a nariadila ich bezpečnostnú inšpekciu.

V Portugalsku na štvrtok vyhlásili štátny smútok. Príčina nehody nie je známa a úrady sa odmietli vyjadriť k dohadom, či vykoľajenie a následnú haváriu mohla spôsobiť porucha bŕzd alebo pretrhnuté lano.

Zdroj: Info.sk, TASR
