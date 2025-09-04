Zomrel taliansky návrhár Giorgio Armani, mal 91 rokov

  • Články
Vo veku 91 rokov zomrel Giorgio Armani, jeden z najvplyvnejších módnych návrhárov všetkých čias a zakladateľ celosvetového módneho impéria, ktoré nieslo jeho meno. Správu o jeho úmrtí potvrdila spoločnosť Armani Group s hlbokým smútkom.

Giorgio Armani sa narodil 11. júla 1934 v Piacenze v severnom Taliansku do rodiny účtovníka Uga Armaniho a jeho manželky. Ako mladý muž pôvodne študoval medicínu na univerzite v Miláne, no štúdium nedokončil. Po povinnej vojenskej službe nastúpil v roku 1957 ako predavač a aranžér výkladov do luxusného obchodného domu La Rinascente.

Toto rozhodnutie sa ukázalo ako prelomové – Armani tu získal svoje prvé skúsenosti s módou a pochopil potreby zákazníkov. V 60. rokoch prestúpil do módneho domu Nino Cerruti, kde začal ako asistent a postupne si vybudoval svoj charakteristický štýl.

Zrod módneho impéria

Rok 1975 znamenal prelomový moment v Armaniho kariére. Spolu so svojím partnerom Sergiom Galeottim založil spoločnosť Giorgio Armani S.p.A. Ich prvá kolekcia pre mužov predstavená v októbri 1975 okamžite oslovila kritikov aj zákazníkov.

Armaniho revolučný prístup spočíval v dekonštrukcii tradičného mužského obleku. Odstránil tvrdé vystuženie, zľahčil konštrukciu a vytvoril obleky, ktoré boli pohodlné, ale zároveň zachovali eleganciu. Tento štýl sa stal jeho charakteristickou značkou.

Cesta k svetovej sláve

Prelom do svetovej módy priniesol film Americký žigolo z roku 1980, kde Richard Gere nosil Armaniho obleky. Hollywood objavil Armaniho a nasledovalo množstvo filmov, kde jeho kreácie hrali hlavnú úlohu. Obliekal hviezdy ako Robert De Niro, Al Pacino, Leonardo DiCaprio či George Clooney.

V roku 1982 sa Armani stal prvým módnym návrhárom, ktorého portrét umiestnil časopis Time na svoju titulnú stránku. Označili ho za „návrhára, ktorý mení spôsob, ako sa muži obliekajú na celom svete“.

Rozšírenie impéria

Armani neustále rozširoval svoje podnikanie. V roku 1981 predstavil líniu Emporio Armani pre mladších zákazníkov, nasledovali parfumy (1982) a v roku 2005 dámske kolekcie haute couture pod značkou Giorgio Armani Privé.

Jeho biznis sa rozšíril aj za hranice módy – vlastnil hotely, reštaurácie a dizajnoval interiéry. V roku 2001 ho časopis Fortune zaradil medzi najvplyvnejších dizajnérov sveta.

Osobný život a hodnoty

Armani bol známy svojou diskrétnosťou v súkromnom živote. Dlhé roky žil so svojím partnerom Sergiom Galeottim, ktorý zomrel v roku 1985.

Napriek svetovému úspechu zostal Armani verný svojim koreňom. Nikdy nepredal svoju spoločnosť a až do konca života si udržal úplnú kontrolu nad svojím impériom. Bol známy svojou pracovitosťou – pravidelne pracoval dlhé dni aj v pokročilom veku.

Dedičstvo

Giorgio Armani zanecháva po sebe módne impérium s miliardovými ročnými tržbami a tisíckami zamestnancov po celom svete. Jeho značka je prítomná vo viacerých desiatkach krajín a má stovky predajní.

Armaniho vplyv na módu je nemenný. Redefinoval mužskú eleganciu, zbavil ju prísnosti a dal jej pohodlie. Jeho štýl – čisté línie, neutrálne farby a bezchybné strihy – sa stal synonymom talianskej elegancie.

Giorgio Armani zomrel ako jeden z posledných veľkých módnych vizionárov svojej generácie. Jeho meno zostane navždy späté s eleganciou, kvalitou a talianskou módou na najvyššej úrovni.

„S nekonečným smútkom oznamuje Armani Group úmrtie svojho tvorcu, zakladateľa a neúnavnej hnacej sily,“ uviedla spoločnosť vo svojom vyhlásení.

Zdroj: Info.sk, TASR
