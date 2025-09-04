  • Články
  • DNES - 15:28
  • Bratislava
Michal Šimečka: Tresk je návod na reštart ekonomiky Slovenska

Tresk je návod na reštart ekonomiky Slovenska, zastaví úpadok a zvýši životnú úroveň všetkých ľudí. Uviedol to v Bratislave predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka na ekonomickej konferencii Tresk.

Skutočná výzva bude zvrátiť 14 rokov totálneho zaostávania a úpadku za vlády Smeru. A presne o tom je Tresk. Je to návod na nový ekonomický model na rast životnej úrovne, na obnovu dôvery v štát a inštitúcie. Aby sa ľudia postupne začali vracať späť na Slovensko. A po najbližších voľbách budeme mať možno poslednú šancu to urobiť,” upozornil Šimečka.

Na Slovensku je podľa Šimečku stále veľa ľudí z rôznych spoločenských oblastí, ktorým osud Slovenska nie je ľahostajný. Zdrojom nádeje, že sa naštartovanie ekonomiky Slovenska podarí, je podľa jeho slov aj spolupráca politickej opozície.

Mám na mysli našich najbližších partnerov, SaS, KDH a Demokratov. Za posledné dva roky sme sa zblížili a zjednotili pri viacerých projektoch. Vo všetkých stranách vidím špičkových odborníkov a skutočných vlastencov. Som presvedčený, že naše štyri strany dokážu vytvoriť stabilnú vládu. Preto v najbližšom čase partnerom navrhnem, aby sme sa posunuli ďalej a vytvorili spoločnú platformu na pravidelnú koordináciu na politickej aj odbornej úrovni,” povedal predseda PS.

Šimečka dodal, že PS je pripravené poraziť stranu Smer-SD a zostaviť lepšiu vládu pre Slovensko. Odpoveďou na pochybnosti, či je hnutie pripravené, je podľa neho aj Tresk. „Na dokumente spolupracovali europoslanec a bývalý predseda vlády Ľudovít Ódor s poslancom Národnej rady SR Štefanom Kiššom, dvaja z najlepších ekonómov Slovenska, a konzultovali ho s desiatkami odborníkov z praxe,” priblížil.

Tresk nie o jednej atómovke ani o rýchlokvasených populistických sľuboch. Je to komplexná séria poctivých reforiem a opatrení, ktoré naštartujú ekonomiku Slovenska. A je to pozvánka do diskusie s našimi politickými partnermi, ale aj odbornou a laickou verejnosťou. Som presvedčený, že budeme úspešní,” zdôraznil predseda hnutia.

To, že sa nám darí, spoznáme nielen na štatistikách, doplnil Šimečka. Povedia nám to mladí ľudia na Považí, Zemplíne či v Novohrade. Že opäť dôverujú Slovensku, a nechcú hneď po maturite utiecť. Že tu chcú podnikať a vychovávať svoje deti. Nebude to hneď, a určite to nebude jednoduché, ale s Treskom máme jasný plán, ako to dosiahnuť,” uzavrel Šimečka.

Rozsiahly ekonomický pamflet Poslušného Slovenska je iba mixom teoretických a všeobjímajúcich fráz o svetlých zajtrajškoch, avšak s jasnými odkazmi na rušenie 13. dôchodkov a sociálneho štátu na Slovensku. Ekonomicko-spoločenský armagedon Slovákov nastane navolením progresívcov do vlády. Čerešničkou na tejto torte je fakt, že v celom dokumente sa nenachádza ani jedno opatrenie, respektíve ani jedno číslo, ako by Poslušné Slovensko napravilo to, čo Ódor spolu s Matovičom a Hegerom napáchali na verejných financiách. A to je teda veľká hanba,“ uviedol v reakcii na Tresk z PS na sociálnej sieti minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Zdroj: Info.sk, TASR
