Spustili registráciu na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spustilo registráciu na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára NCZI. Termíny sa začnú prideľovať koncom septembra. Informovala špecialistka komunikácie NCZI Simona Uhlárová Jarošová.

„Nových vakcín bude dostatok a každý, kto sa bude chcieť dať dobrovoľne zaočkovať, bude mať túto možnosť. Adaptované vakcíny Comirnaty LP.8.1, zamerané na najnovší variant COVID-19 budú na Slovensko dodané v druhej polovici septembra a v priebehu októbra podľa platných zmlúv,“ priblížila Uhlárová Jarošová.

Objasnila, že aktuálne je stále k dispozícii očkovanie bez registrácie dostupnou vakcínou Comirnaty JN.1, ktorou sa očkuje od jesene 2024. „Zoznam miest, kde je očkovanie dostupné bez registrácie, je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR,“ dodala. Informovala, že záujemcovia, ktorí sú už zaregistrovaní na očkovanie vakcínou Comirnaty JN.1, dostanú ďalšie informácie od NCZI.

Rezort zdravotníctva v utorok (2. 9.) taktiež ubezpečil, že vakcíny na nový variant ochorenia budú dovezené v druhej polovici septembra a následne aj v priebehu októbra.

V apríli poverila vláda SR ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby do predloženia výsledkov analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19 zastavil odoberanie ďalších vakcín. Analýzu dokončili vedci z Biomedicínskeho centra (SAV) k 30. júlu. Na štvrtkovej tlačovej konferencii informovali o výsledkoch a uistili verejnosť, že množstvo zvyškovej DNA vo vakcínach zodpovedá normám. Opätovne upozornili, že nevedecké a vykonštruované vyjadrenia o hrozbách vakcín predstavujú nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti, ktorý môže mať vážne následky na verejné zdravie.

Zdroj: Info.sk, TASR
