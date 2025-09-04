  • Články
Volvo pri Košiciach začalo nábor zamestnancov, v prvej vlne prijme 1000

  • DNES - 14:50
  • Košice
Volvo pri Košiciach začalo nábor zamestnancov, v prvej vlne prijme 1000

Spoločnosť Volvo Car Košice začala v septembri s náborovou kampaňou na obsadenie pracovných pozícií pre budovaný automobilový závod pri Košiciach.

V prvej vlne plánuje prijať 1000 zamestnancov, neskôr to budú ďalšie tisíce otvorených pracovných miest od operátorov výroby až po vysoko špecializované profesie. Informoval o tom vo štvrtok riaditeľ spoločnosti Marc Gombeer.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
Rudolf Huliak: Štát by pri vratkách DPH mohol ušetriť v konsolidácii miliardu eur

Rudolf Huliak: Štát by pri vratkách DPH mohol ušetriť v konsolidácii miliardu eur

DNES - 15:15Ekonomické

Štát by mohol zrušením tzv. vratiek u dane z pridanej hodnoty (DPH) ušetriť pri najbližšej konsolidácii jednu miliardu eur.

Ódor: Slovensko nebude vedieť konsolidovať verejné financie, ak nenaštartuje rast

Ódor: Slovensko nebude vedieť konsolidovať verejné financie, ak nenaštartuje rast

DNES - 13:52Ekonomické

Slovensko nikdy nebude vedieť konsolidovať verejné financie, ak nenaštartuje svoj ekonomický rast.

Potravinárska inšpekcia zakázala potravinu značky Tesco

Potravinárska inšpekcia zakázala potravinu značky Tesco

VČERA - 19:00Ekonomické

Inšpekcia nariadila Tescu stiahnuť produkt z predaja.

Stohlová: Taraba novelou EIA vychádza v ústrety veľkému biznisu v horách

Stohlová: Taraba novelou EIA vychádza v ústrety veľkému biznisu v horách

VČERA - 18:16Ekonomické

Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová reagovala na návrh novely zákona o EIA, ktorý v stredu schválila vláda.

