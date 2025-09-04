Volvo pri Košiciach začalo nábor zamestnancov, v prvej vlne prijme 1000
- DNES - 14:50
- Košice
Spoločnosť Volvo Car Košice začala v septembri s náborovou kampaňou na obsadenie pracovných pozícií pre budovaný automobilový závod pri Košiciach.
V prvej vlne plánuje prijať 1000 zamestnancov, neskôr to budú ďalšie tisíce otvorených pracovných miest od operátorov výroby až po vysoko špecializované profesie. Informoval o tom vo štvrtok riaditeľ spoločnosti Marc Gombeer.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Rudolf Huliak: Štát by pri vratkách DPH mohol ušetriť v konsolidácii miliardu eur
Štát by mohol zrušením tzv. vratiek u dane z pridanej hodnoty (DPH) ušetriť pri najbližšej konsolidácii jednu miliardu eur.
Ódor: Slovensko nebude vedieť konsolidovať verejné financie, ak nenaštartuje rast
Slovensko nikdy nebude vedieť konsolidovať verejné financie, ak nenaštartuje svoj ekonomický rast.
Potravinárska inšpekcia zakázala potravinu značky Tesco
Inšpekcia nariadila Tescu stiahnuť produkt z predaja.
Stohlová: Taraba novelou EIA vychádza v ústrety veľkému biznisu v horách
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová reagovala na návrh novely zákona o EIA, ktorý v stredu schválila vláda.