Fiala: Summit koalície ochotných potvrdil konsenzus v podpore pre Ukrajinu
- DNES - 14:25
- Praha
Český premiér Petr Fiala vo štvrtok prijal generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a spoločne sa virtuálne zúčastnili na summite koalície ochotných.
Fiala vyhlásil, že išlo o dôležité stretnutie, ktoré potvrdilo úplný konsenzus zúčastnených predstaviteľov na ďalšej podpore pre Ukrajinu. Rutte na spoločnej tlačovej konferencii vyzdvihol ČR ako spoľahlivého partnera Aliancie. TASR o tom informuje podľa denníka Guardian a televízie ČT24.
Lídri sa na summite podľa Fialu zhodli na pokračovaní v intenzívnej pomoci Ukrajine, aby sa mohla brániť a pokračovať v tlaku na Rusko a aby mohli byť vytvorené podmienky pre spravodlivý a trvalý mier.
„Aby bolo možné dosiahnuť mier, existuje silný konsenzus, že musíme poskytnúť spoľahlivé bezpečnostné záruky, ktoré by odradili Rusko od ďalšej agresie,“ vyhlásil český premiér. Zdôraznil, že vďaka českej muničnej iniciatíve sa už podarilo Ukrajine dodať 1,1 milióna kusov veľkokalibrovej munície.
Rutte na tlačovej konferencii ocenil zvýšené výdavky na obranu v jednotlivých členských štátoch. Podľa neho sú potrebné, aby dokázali čeliť hrozbám vrátane Ruska.
V súvislosti so summitom koalície ochotných vyhlásil, že základom budúcich bezpečnostných záruk pre Ukrajinu by mala byť silná ukrajinská armáda. Zopakoval tiež svoje varovanie pre Európu, ktorá by sa nemala k Rusku stavať naivne.
„Fakty sú jasné. Rusko investuje 40 percent svojho štátneho rozpočtu do obrany. Investujú ich, pretože chcú uspieť na Ukrajine, a my musíme zabrániť tomu, aby uspeli,“ uviedol.
Rutte upozornil, že Ukrajina nebude poslednou zastávkou Ruska. Narážal tým na správy, že Moskva sa pripravuje zaútočiť na územie členských štátov NATO. „Musíme sa uistiť, že naše odstrašujúce kapacity sú tak veľké, aby to nikdy neskúsili,“ dodal.
Počet obetí zemetrasenia v Afganistane prekročil 2200
Pri zemetrasení, ktoré uplynulý víkend zasiahlo východný Afganistan, prišlo o život viac ako 2200 ľudí.
Počet obetí nehody pozemnej lanovky v Lisabone stúpol na 17
Počet obetí stredajšej nehody pozemnej lanovky Glória v portugalskom hlavnom meste Lisabon sa vo štvrtok zvýšil na 17.
Čína odmietla, že by spolu s KĽDR a Ruskom konšpirovala proti USA
Čína vo štvrtok obhajovala svoje rozhodnutie pozvať lídrov z Ruska a Severnej Kórey na vojenskú prehliadku v Pekingu pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny.
Federálna porota v USA nariadila Googlu zaplatiť 425 miliónov dolárov za zásahy do súkromia
Federálna porota v USA v stredu prikázala spoločnosti Google zaplatiť 425 miliónov dolárov za zhromažďovanie informácií z aplikácií na smartfónoch, ktoré získavala napriek nastaveniam súkromia.