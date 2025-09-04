  • Články
Veronika Remišová: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon

  • DNES - 14:09
  • Bratislava
Veronika Remišová: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon

Jesennou prioritou hnutia Za ľudí bude návrh antipapalášskeho zákona, novely viacerých zákonných noriem s cieľom obmedzenia „papalášskych manierov“ pri správe štátu a podpory efektívnejšieho vynakladania verejných financií. V TASR TV to povedala predsedníčka hnutia Za ľudí a poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová.

Novela má obmedziť možnosti reprezentantov štátu zneužívať svoje postavenie. „Keď idete v premávke v Bratislave, tak vás húkajúce majáky div nezhodia z mosta. Boli sme svedkami nehôd štátnych tajomníkov, ktorí mali zapnuté majáky a išli neprimerane,“ tvrdí Remišová. Súčasťou návrhu majú byť podľa nej finančné limity na nákup limuzín na ministerstvách, zrušenie doživotnej renty či limitovanie maximálneho možného počtu štátnych tajomníkov.

Remišová uznáva, že šance opozičnej novely na schválenie v Národnej rade SR nie sú veľké. „Zákon antipapaláš. Viem, že ho nepresadíme teraz, ale chceme ľuďom ukázať, že toto bude jeden z prvých zákonov, ktoré budeme presadzovať v budúcej vláde,“ vyhlásila.

Hnutie sa podľa nej už začína pripravovať aj na komunálne voľby, ktoré nás čakajú na budúci rok. „Budeme mať tento týždeň snem strany Za ľudí, pripravujeme aj stratégiu do komunálnych volieb,“ povedala Remišová. Hnutie bude podľa nej koalície do týchto volieb uzatvárať na základe špecifickej situácie v každom regióne, predpokladá však, že snem bude ich tvorbu limitovať zákazom spájania sa so súčasnými vládnymi stranami a hnutím Republika.

Spoluprácu s partnermi v parlamentnom poslaneckom klube hnutia Slovensko, Za ľudí a Kresťanskej únie považuje za dobrú, aj keď sú jednotlivé subjekty ideologicky orientované rôzne. „To, čo nás spája, je, že máme rovnaké ciele. Podporu rodiny, spravodlivosť, férový a právny štát,“ konštatuje Remišová. Pred každou schôdzou NR SR majú podľa nej sedenie „gazdovacieho klubu“, kde sa dohodnú, ako budú na schôdzi hlasovať. „Zlaďujeme jednotlivé postoje a rozhodujeme sa, ako budeme hlasovať. To máme spoločné na úrovni všetkých troch strán,“ povedala s tým, že nastávajú aj prípady, keď nemajú spoločný postoj.

Príkladom môže byť podľa nej novela ústavy, ktorú hnutie Za ľudí nepodporí, ale stanovisko Kresťanskej únie (KÚ) je odlišné. V tejto súvislosti spomenula aj bývalú predsedníčku KÚ Annu Záborskú, ktorá v auguste podľahla ťažkej chorobe. „Bola to veľká dáma slovenskej politiky,“ konštatovala Remišová s tým, že slušnosťou vystupovania a osobnou veľkorysosťou môže byť Anna Záborská príkladom všetkým členom parlamentu.

Remišová by do budúcnosti privítala nie iba pokračovanie spolupráce hnutia Slovensko, KÚ a Za ľudí, ale aj jej rozšírenie o ďalšie opozičné strany, aby sa zabránilo prepadnutiu ich hlasov v parlamentných voľbách.

Progresívne Slovensko kritizovalo cestu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na oslavy výročia konca 2. svetovej vojny do Pekingu aj preto, že ňou prerušil dôležité koaličné rokovania o konsolidácii. Podľa Remišovej by však táto cesta bola problémom v akomkoľvek čase. „Absolútne zrádza spojencov a naše záujmy, aj ekonomické,“ tvrdí Remišová.

Zdroj: Info.sk, TASR
