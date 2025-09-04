  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.9.2025Meniny má Rozália
29°Bratislava

Počet obetí zemetrasenia v Afganistane prekročil 2200

  • DNES - 13:54
  • Kábul
Počet obetí zemetrasenia v Afganistane prekročil 2200

Pri zemetrasení, ktoré uplynulý víkend zasiahlo východný Afganistan, prišlo o život viac ako 2200 ľudí. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré vo štvrtok poskytli predstavitelia vládnuceho hnutia Taliban. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.

Veľká väčšina z celkovo 2217 mŕtvych a takmer 4000 zranených pochádzala z provincie Kúnar neďaleko hranice s Pakistanom, uviedol hovorca vlády na sociálnej sieti. Záchranné práce podľa neho naďalej pokračujú. „Pre ľudí boli postavené stany a prebiehajú dodávky prvej pomoci a núdzových zásob,“ doplnil.

Zemetrasenie s magnitúdou 6,0 zasiahlo v nedeľu pred polnocou viaceré hornaté a odľahlé provincie. Epicentrum sa nachádzalo 27 kilometrov severovýchodne od mesta Džalalabad v provincii Nangarhár. Otrasy zrovnali so zemou dediny a obyvatelia uviazli pod troskami.

V stredu afganská vláda uvádzala bilanciu 1469 obetí na životoch a vyše 3700 zranených. Medzičasom sa záchranári podľa hovorcu dostali do väčšiny postihnutých lokalít a našli tam v zničených domoch ďalšie stovky tiel. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že nádeje na nájdenie živých ľudí pod troskami sa rýchlo znižujú. Podľa OSN otrasy postihli celkovo viac než pol milióna obyvateľov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fiala: Summit koalície ochotných potvrdil konsenzus v podpore pre Ukrajinu

Fiala: Summit koalície ochotných potvrdil konsenzus v podpore pre Ukrajinu

DNES - 14:25Zahraničné

Český premiér Petr Fiala vo štvrtok prijal generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a spoločne sa virtuálne zúčastnili na summite koalície ochotných.

Počet obetí nehody pozemnej lanovky v Lisabone stúpol na 17

Počet obetí nehody pozemnej lanovky v Lisabone stúpol na 17

DNES - 13:27Zahraničné

Počet obetí stredajšej nehody pozemnej lanovky Glória v portugalskom hlavnom meste Lisabon sa vo štvrtok zvýšil na 17.

Čína odmietla, že by spolu s KĽDR a Ruskom konšpirovala proti USA

Čína odmietla, že by spolu s KĽDR a Ruskom konšpirovala proti USA

DNES - 13:22Zahraničné

Čína vo štvrtok obhajovala svoje rozhodnutie pozvať lídrov z Ruska a Severnej Kórey na vojenskú prehliadku v Pekingu pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny.

Federálna porota v USA nariadila Googlu zaplatiť 425 miliónov dolárov za zásahy do súkromia

Federálna porota v USA nariadila Googlu zaplatiť 425 miliónov dolárov za zásahy do súkromia

DNES - 11:46Zahraničné

Federálna porota v USA v stredu prikázala spoločnosti Google zaplatiť 425 miliónov dolárov za zhromažďovanie informácií z aplikácií na smartfónoch, ktoré získavala napriek nastaveniam súkromia.

Vosveteit.sk
Putin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánovPutin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánov
Google prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješGoogle prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješ
Samsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelovSamsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelov
Nová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť životNová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť život
Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!
Ozempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledkyOzempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledky
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na ZemiVedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na sveteČína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP