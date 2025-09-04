Počet obetí zemetrasenia v Afganistane prekročil 2200
Kábul
Pri zemetrasení, ktoré uplynulý víkend zasiahlo východný Afganistan, prišlo o život viac ako 2200 ľudí. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré vo štvrtok poskytli predstavitelia vládnuceho hnutia Taliban. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
Veľká väčšina z celkovo 2217 mŕtvych a takmer 4000 zranených pochádzala z provincie Kúnar neďaleko hranice s Pakistanom, uviedol hovorca vlády na sociálnej sieti. Záchranné práce podľa neho naďalej pokračujú. „Pre ľudí boli postavené stany a prebiehajú dodávky prvej pomoci a núdzových zásob,“ doplnil.
Zemetrasenie s magnitúdou 6,0 zasiahlo v nedeľu pred polnocou viaceré hornaté a odľahlé provincie. Epicentrum sa nachádzalo 27 kilometrov severovýchodne od mesta Džalalabad v provincii Nangarhár. Otrasy zrovnali so zemou dediny a obyvatelia uviazli pod troskami.
V stredu afganská vláda uvádzala bilanciu 1469 obetí na životoch a vyše 3700 zranených. Medzičasom sa záchranári podľa hovorcu dostali do väčšiny postihnutých lokalít a našli tam v zničených domoch ďalšie stovky tiel. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že nádeje na nájdenie živých ľudí pod troskami sa rýchlo znižujú. Podľa OSN otrasy postihli celkovo viac než pol milióna obyvateľov.
