Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.9.2025Meniny má Rozália
29°Bratislava

Drucker: Umelá inteligencia by učiteľom mohla pomôcť vo viacerých oblastiach

  • DNES - 13:49
  • Bratislava
Umelá inteligencia by učiteľom mohla pomôcť vo viacerých oblastiach, napríklad pri príprave hodín.

V zahraničí existuje viacero úspešných príkladov implementácie takýchto technológií do školstva. Na tlačovej konferencii to po rokovaní o tejto téme s riaditeľom pre vzdelávanie a zručnosti Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Andreasom Schleicherom vyhlásil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Schleicher zdôraznil, že umelá inteligencia nikdy nenahradí učiteľa, môže mu však pomôcť.

Minister avizoval, že odborné diskusie a rokovania o tejto téme budú pokračovať aj naďalej. „Bude tu aj ministerské zasadnutie zhruba 50 krajín. Aby sme práve diskutovali na tému takú dôležitú, ktorá dnes rezonuje celým svetom, a to je, ako technológie umelej inteligencie môžu mať pozitívny vplyv na vzdelávanie, na ekonomiky sveta a vyhnúť sa tým nástrahám a rizikám, ktoré môžu predstavovať aj vo vzdelávacom systéme,“ uviedol. Okrem toho rezort plánuje aj okrúhle stoly s odborníkmi.

Drucker si zároveň vie predstaviť implementovať umelú inteligenciu do oblastí vzdelávania, ako napríklad spätná väzba či známkovanie. Pomôcť by podľa neho mohla aj školským asistentom. Zdôraznil, že je dôležité vyhnúť sa rizikám, ktoré s technológiou prichádzajú.

Ako Schleicher podotkol, umelá inteligencia nie je dobrá ani zlá. Žiadna krajina túto výzvu nezvládne sama a je dôležité inšpirovať sa - napríklad v Ázii. „Mali by sme nejakým spôsobom nájsť aj spoločný prístup, ako sa postaviť k týmto príležitostiam, ako využívať tieto technológie, ako pochopiť možnosti, ktoré ponúkajú, ale aj zbaviť sa tých vecí, ktoré nám pri technológiách nevyhovujú,“ myslí si Schleicher. Doplnil, že učitelia sa budú musieť s technológiami naučiť pracovať.

U mladých ľudí je podľa zástupcu OECD potrebné dosiahnuť, aby si ponechali svoje zručnosti. Pripomenul, že aktuálne sa často hovorí o kognitívnej lenivosti. Priblížil, že mladí ľudia sa často na umelú inteligenciu spoliehajú v množstve oblastí a dôverujú jej.

Zdroj: Info.sk, TASR
