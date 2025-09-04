Jurinová: Zmeny v štruktúre podpory FPU by viedli k utlmeniu kultúry v regiónoch
Zrušenie podpory niektorých kultúrnych činností zo strany Fondu na podporu umenia (FPU) by mohlo viesť k utlmeniu kultúrnych aktivít v regiónoch. Na štvrtkovej tlačovej konferencii predstaviteľov samosprávy a kultúrnej obce v Žiline to uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.
Tlačovú konferenciu organizovala platforma Otvorená kultúra!, podľa ktorej Rada FPU bez diskusie s odbornou verejnosťou pripravuje zmenu štruktúry podpornej činnosti na rok 2026. „Ak FPU zruší podporu niektorých činností a aktivít, bude to znamenať postupné vyhasínanie kultúrnych aktivít v regiónoch. Nedoplatia na to len kultúrne inštitúcie, ale bohužiaľ najmä obyvatelia, ktorí prídu o prístup ku kvalitnej kultúre a k možnostiam kultúrneho vyžitia vo svojom prostredí,“ zdôraznila Jurinová.
Žilinský primátor Peter Fiabáne považuje myšlienku vytvorenia a aj samotné zriadenie FPU za veľmi dobrý počin jednej z bývalých vlád. „Aj vďaka fondu bola vybudovaná jedna kultúrna diaľnica naprieč Slovenskom, ktorá priniesla transparentný a kontinuálny rozvoj kultúry v našej krajine. Kultúrne inštitúcie akéhokoľvek charakteru mali dlhodobú istotu, že sa môžu o tento druh podpory uchádzať,“ uviedol Fiabáne.
Doplnil, že akékoľvek oslabovanie podpory zo strany FPU a zneisťovanie kultúrnych inštitúcií bude škodou, ktorá sa bude ťažko naprávať. „Nie je problém veci, ktoré fungujú, zbúrať, ale problém je ich znova začať budovať,“ dodal žilinský primátor.
Riaditeľ Slovenského komorného divadla v Martine Tibor Kubička upozornil, že štruktúra podpornej činnosti vo FPU vznikala desať rokov a sú v nej dobré veci z praxe. „Aktuálne vedenie nerešpektuje to, čo bolo v komunikácii so žiadateľmi a prijímateľmi dobre nastavené. Máme pocit, že keď zmizne podpora akvizícií pre múzeá, knižnice, galérie alebo nezávislé kultúrne centrá, tak to môže zasiahnuť celú kultúrnu obec,“ uzavrel Kubička.
Spoločné tlačové konferencie samospráv a kultúrnej obce na tému plánovaných zmien vo Fonde na podporu umenia sa vo štvrtok konajú v Prešove, Žiline a Bratislave.
