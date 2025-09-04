  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.9.2025Meniny má Rozália
29°Bratislava

SaS žiada odvolanie Pavla Gašpara z čela SIS, mal poskytnúť otcovi informácie chránené zákonom

  • DNES - 13:47
  • Bratislava
SaS žiada odvolanie Pavla Gašpara z čela SIS, mal poskytnúť otcovi informácie chránené zákonom

Opozičná SaS žiada odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. Tvrdí, že porušuje mlčanlivosť.

V Národnej rade (NR) SR chce podať uznesenie, ktorým by parlament vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ale aj prezidenta Petra Pellegriniho, aby vyvodili politickú zodpovednosť voči Gašparovi. Informovala o tom poslankyňa Mária Kolíková (SaS). Zároveň chce iniciovať mimoriadne rokovanie parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS.

Budeme žiadať, či už vládu, premiéra, ale aj prezidenta, aby vyvodili politickú zodpovednosť voči šéfovi Slovenskej informačnej služby, pretože on nielenže sa nemal stať šéfom Slovenskej informačnej služby, ale teraz jednoznačne musí byť čo najskôr z tejto funkcie odvolaný,“ uviedla Kolíková na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Poslankyňa tvrdí, že šéf SIS mal porušiť zákon, pretože mal dať informácie svojmu otcovi podpredsedovi NR SR Tiborovi Gašparovi (Smer-SD). Podpredseda parlamentu podľa Kolíkovej v televíznej relácii potvrdil, že má informácie od syna, o ktorých nemôže rozprávať, pretože sú chránené zákonom a bude sa o nich hovoriť na výbore. Šéf SIS preto podľa nej nerešpektuje zákon. „Jeden z kľúčových princípov, ktorý by mal rešpektovať šéf Slovenskej informačnej služby, okrem toho, že má rešpektovať zákony a ústavu, je, že mlčanlivosť musí byť preňho posvätná a nie, že bude poskytovať informácie osobám, ktoré sú trestne stíhané, ešte z organizovaného zločinu korupcie. To, že to dáva svojmu otcovi, tak to naozaj navodzuje dojem, že tu klan Gašparovcov riadi Slovenskú informačnú službu,“ tvrdí poslankyňa.

Osobe šéfa SIS by sa mal venovať aj Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcii. Opozičné PS podalo na výbor podnet, aby preskúmal prípadné porušenie povinností v súvislosti s jeho autom. „Šéf SIS má byť vzorom zdržanlivosti a profesionality. Nemá sa prezentovať športovými autami, mafiánskymi tetovaniami alebo arogantným správaním. Najviac zo všetkého však má rešpektovať ducha zákona,“ uviedla v stanovisku poslankyňa za PS Zuzana Števulová.

Gašpar bol cez víkend účastníkom dopravnej nehody v Nitre, kde došlo k zrážke dvoch áut. Pri nehode sa ľahko zranila maloletá osoba. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na alkohol, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Nehodou sa polícia zaoberá. Opozičné strany už vyzvali Gašpara na odstúpenie. Tvrdia, že riaditeľ SIS havarované auto v majetkovom priznaní neuviedol a tiež, že nie je kvalifikovaný na svoj post a jazdí proti predpisom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Spustili registráciu na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19

Spustili registráciu na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19

DNES - 14:51Domáce

Spustili registráciu na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára Národného centra zdravotníckych informácií.

Veronika Remišová: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon

Veronika Remišová: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon

DNES - 14:09Domáce

Jesennou prioritou hnutia Za ľudí bude návrh antipapalášskeho zákona, novely viacerých zákonných noriem s cieľom obmedzenia „papalášskych manierov“ pri správe štátu.

Žena chcela synovi oprať veci, našla mu v nich drogy

Žena chcela synovi oprať veci, našla mu v nich drogy

DNES - 13:57Domáce

Policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky v Nitre zasahovali na nitrianskom sídlisku Klokočina.

Podpredseda Republiky Miroslav Suja odmieta vinu, hovorí o vymyslenej kauze

Podpredseda Republiky Miroslav Suja odmieta vinu, hovorí o vymyslenej kauze

DNES - 13:50Domáce

Okresný súd Banská Bystrica otvoril vo štvrtok hlavné pojednávanie s podpredsedom hnutia Republika Miroslavom Sujom, ktorého vinia z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Drucker: Umelá inteligencia by učiteľom mohla pomôcť vo viacerých oblastiach

Drucker: Umelá inteligencia by učiteľom mohla pomôcť vo viacerých oblastiach

DNES - 13:49Domáce

Umelá inteligencia by učiteľom mohla pomôcť vo viacerých oblastiach, napríklad pri príprave hodín.

Vosveteit.sk
Putin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánovPutin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánov
Google prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješGoogle prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješ
Samsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelovSamsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelov
Nová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť životNová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť život
Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!
Ozempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledkyOzempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledky
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na ZemiVedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na sveteČína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP