Blanár očakáva od stretnutia premiéra so Zelenským konštruktívny dialóg
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) očakáva od stretnutia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským konštruktívny dialóg.
Ten je podľa neho pre Slovensko dôležitý, keďže Ukrajina je jeho susedným štátom. Uviedol to v Národnej rade SR v reakcii na novinársku otázku.
„Ukrajina je susediaca krajina, s ktorou chceme mať dobré vzťahy, ale zároveň chceme, aby aj náš sused rešpektoval naše národnoštátne záujmy. Preto vítam, že práve ukrajinská strana iniciovala stretnutie na úrovni premiéra a prezidenta a na úrovni niektorých ministrov,“ skonštatoval Blanár. Program stretnutia sa podľa neho v súčasnosti dolaďuje.
Premiér Robert Fico sa po návrate z Pekingu vo štvrtok večer presunie na východné Slovensko, aby v piatok (5. 9.) absolvoval bilaterálne stretnutie s ukrajinským prezidentom.
Jurinová: Zmeny v štruktúre podpory FPU by viedli k utlmeniu kultúry v regiónoch
Zrušenie podpory niektorých kultúrnych činností zo strany Fondu na podporu umenia by mohlo viesť k utlmeniu kultúrnych aktivít v regiónoch.
SaS žiada odvolanie Pavla Gašpara z čela SIS, mal poskytnúť otcovi informácie chránené zákonom
Opozičná SaS žiada odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Tvrdí, že porušuje mlčanlivosť.
Premiér: Slovensko začína zohrávať aktívnu úlohu vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou
Predseda vlády SR Robert Fico sa vo štvrtok v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
SAJCH: Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa zhoršila
Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa za posledný rok zhoršila, predovšetkým pre poistencov štátnej VšZP, ktorá odzmluvnila viacerých poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti.