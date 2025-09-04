Premiér: Slovensko začína zohrávať aktívnu úlohu vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Čínsko-slovenské vzťahy sú teraz podľa premiéra bližšie a SR začína zohrávať aktívnu úlohu aj vo vzťahoch medzi Čínou a EÚ. Čínsky prezident mu tiež oznámil, že pri návšteve Európy príde aj na Slovensko. TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.
Si prisľúbil súčinnosť pri vydávaní licencií na export čínskych vzácnych zemín a nerastov na Slovensko, ktoré sú podľa premiéra potrebné na fungovanie slovenského priemyslu. Fico dúfa, že po investícii čínskej spoločnosti na výrobu batérií Gotion bude mať čínska vláda záujem podporovať aj ďalších čínskych investorov v ich aktivitách na Slovensku.
Premiér privítal, že aj v roku 2026 môžu slovenskí turisti do Číny vycestovať bez vízovej povinnosti. „Verím, že o chvíľu bude realitou aj slovenský kultúrny inštitút v Pekingu a čínsky v Bratislave,“ povedal šéf slovenskej vlády.
Fico s čínskym prezidentom rokoval aj o Ukrajine, reforme medzinárodného spoločenstva a zhodnotili tiež vplyv stredajších (3. 9.) osláv 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktoré sa uskutočnili v Pekingu za účasti viac ako 20 svetových lídrov vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina alebo severokórejského vodcu Kim Čong-una.
„Zopakoval som, že kým iní možno kladú dôraz na priebeh vojenskej prehliadky, ja osobne za podstatnejšie považujem včera vyslovené politické posolstvá. Tie sa nedajú prehliadnuť ani ignorovať. Môžu si premiéri krajín EÚ pchať hlavy do piesku, koľko len chcú. EÚ je dnes vďaka svojej krátkozrakosti vo svetovej politike a zamilovanosti do seba samej nie na druhej, ale možno už tretej koľaji,“ deklaroval premiér.
Fico je na návšteve Číny od utorka (2. 9.), keď sa bilaterálne stretol s ruským prezidentom Putinom. V stredu sa zúčastnil na slávnostnej vojenskej prehliadke. Stretol sa aj s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom a vietnamským prezidentom Luongom Cuongom. Na záver programu sa zúčastní na večeri podávanej čínskym viceprezidentom Chan Čengom.
Následne sa premiér presunie na východné Slovensko, odkiaľ vycestuje do Užhorodu na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Nevylúčil ani neformálne stretnutie s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, ktorý tam bude prítomný.
Jurinová: Zmeny v štruktúre podpory FPU by viedli k utlmeniu kultúry v regiónoch
Zrušenie podpory niektorých kultúrnych činností zo strany Fondu na podporu umenia by mohlo viesť k utlmeniu kultúrnych aktivít v regiónoch.
SaS žiada odvolanie Pavla Gašpara z čela SIS, mal poskytnúť otcovi informácie chránené zákonom
Opozičná SaS žiada odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Tvrdí, že porušuje mlčanlivosť.
Blanár očakáva od stretnutia premiéra so Zelenským konštruktívny dialóg
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár očakáva od stretnutia premiéra Roberta Fica s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským konštruktívny dialóg.
SAJCH: Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa zhoršila
Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa za posledný rok zhoršila, predovšetkým pre poistencov štátnej VšZP, ktorá odzmluvnila viacerých poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti.