  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.9.2025Meniny má Rozália
28°Bratislava

Premiér: Slovensko začína zohrávať aktívnu úlohu vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou

  • DNES - 13:30
  • Peking/Bratislava
Premiér: Slovensko začína zohrávať aktívnu úlohu vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Čínsko-slovenské vzťahy sú teraz podľa premiéra bližšie a SR začína zohrávať aktívnu úlohu aj vo vzťahoch medzi Čínou a EÚ. Čínsky prezident mu tiež oznámil, že pri návšteve Európy príde aj na Slovensko. TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.

Si prisľúbil súčinnosť pri vydávaní licencií na export čínskych vzácnych zemín a nerastov na Slovensko, ktoré sú podľa premiéra potrebné na fungovanie slovenského priemyslu. Fico dúfa, že po investícii čínskej spoločnosti na výrobu batérií Gotion bude mať čínska vláda záujem podporovať aj ďalších čínskych investorov v ich aktivitách na Slovensku.

Premiér privítal, že aj v roku 2026 môžu slovenskí turisti do Číny vycestovať bez vízovej povinnosti. „Verím, že o chvíľu bude realitou aj slovenský kultúrny inštitút v Pekingu a čínsky v Bratislave,“ povedal šéf slovenskej vlády.

Fico s čínskym prezidentom rokoval aj o Ukrajine, reforme medzinárodného spoločenstva a zhodnotili tiež vplyv stredajších (3. 9.) osláv 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktoré sa uskutočnili v Pekingu za účasti viac ako 20 svetových lídrov vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina alebo severokórejského vodcu Kim Čong-una.

Zopakoval som, že kým iní možno kladú dôraz na priebeh vojenskej prehliadky, ja osobne za podstatnejšie považujem včera vyslovené politické posolstvá. Tie sa nedajú prehliadnuť ani ignorovať. Môžu si premiéri krajín EÚ pchať hlavy do piesku, koľko len chcú. EÚ je dnes vďaka svojej krátkozrakosti vo svetovej politike a zamilovanosti do seba samej nie na druhej, ale možno už tretej koľaji,“ deklaroval premiér.

Fico je na návšteve Číny od utorka (2. 9.), keď sa bilaterálne stretol s ruským prezidentom Putinom. V stredu sa zúčastnil na slávnostnej vojenskej prehliadke. Stretol sa aj s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom a vietnamským prezidentom Luongom Cuongom. Na záver programu sa zúčastní na večeri podávanej čínskym viceprezidentom Chan Čengom.

Následne sa premiér presunie na východné Slovensko, odkiaľ vycestuje do Užhorodu na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Nevylúčil ani neformálne stretnutie s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, ktorý tam bude prítomný.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Jurinová: Zmeny v štruktúre podpory FPU by viedli k utlmeniu kultúry v regiónoch

Jurinová: Zmeny v štruktúre podpory FPU by viedli k utlmeniu kultúry v regiónoch

DNES - 13:47Domáce

Zrušenie podpory niektorých kultúrnych činností zo strany Fondu na podporu umenia by mohlo viesť k utlmeniu kultúrnych aktivít v regiónoch.

SaS žiada odvolanie Pavla Gašpara z čela SIS, mal poskytnúť otcovi informácie chránené zákonom

SaS žiada odvolanie Pavla Gašpara z čela SIS, mal poskytnúť otcovi informácie chránené zákonom

DNES - 13:47Domáce

Opozičná SaS žiada odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Tvrdí, že porušuje mlčanlivosť.

Blanár očakáva od stretnutia premiéra so Zelenským konštruktívny dialóg

Blanár očakáva od stretnutia premiéra so Zelenským konštruktívny dialóg

DNES - 13:38Domáce

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár očakáva od stretnutia premiéra Roberta Fica s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským konštruktívny dialóg.

SAJCH: Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa zhoršila

SAJCH: Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa zhoršila

DNES - 13:24Domáce

Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa za posledný rok zhoršila, predovšetkým pre poistencov štátnej VšZP, ktorá odzmluvnila viacerých poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Vosveteit.sk
Samsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelovSamsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelov
Nová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť životNová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť život
Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!
Ozempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledkyOzempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledky
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na ZemiVedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na sveteČína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zložNárodná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Samsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčikSamsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčik
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP