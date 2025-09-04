Počet obetí nehody pozemnej lanovky v Lisabone stúpol na 17
- DNES - 13:27
- Lisabon
Počet obetí stredajšej nehody pozemnej lanovky Glória v portugalskom hlavnom meste Lisabon sa vo štvrtok zvýšil na 17. Oznámili to záchranné zložky po úmrtí dvoch zranených, informuje TASR podľa agentúry AP.
Všetci mŕtvi sú dospelí, povedala novinárom šéfka lisabonského úradu civilnej ochrany Margarida Castrová Martinsová. Ich mená ani štátnu príslušnosť neposkytla s tým, že najskôr musia informovať rodiny.
Zranenia utrpelo ďalších 21 ľudí, medzi ktorými boli okrem Portugalčanov aj dvaja Nemci, dvaja Španieli a po jednej osobe z Francúzska, Talianska, Švajčiarska, Kanady, Maroka, Južnej Kórei a Kapverd.
V Portugalsku na štvrtok vyhlásili štátny smútok. Príčina nehody nie je známa a úrady sa odmietli vyjadriť k dohadom, či vykoľajenie a následnú haváriu mohla spôsobiť porucha bŕzd alebo pretrhnuté lano.
Pozemná lanovka Glória z 19. storočia patrí k technickým atrakciám Lisabonu a v letnej sezóne je obľúbená medzi zahraničnými turistami, ktorí absolvujú krátku, no malebnú cestu po strmom kopci. Bežne ju využívajú aj obyvatelia mesta. Je zaradená medzi národné pamiatky Portugalska.
Lisabonská mestská rada preventívne zastavila prevádzku ďalších troch pozemných lanoviek a nariadila ich bezpečnostnú inšpekciu.
