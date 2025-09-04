Hasiči likvidovali požiar na balkóne bytového domu v Bratislave
Bratislavskí hasiči zasahovali v stredu (3. 9.) neskoro večer pri požiari na balkóne sedemposchodového bytového domu na Ivánskej ceste. Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj o tom informoval na sociálnej sieti.
„Hasiči po príjazde na miesto udalosti prieskumom zistili, že ide o požiar drevených dosiek na balkóne na 2. poschodí, pričom požiar bol do príchodu hasičských jednotiek už lokalizovaný,“ priblížili. „Zasahujúci hasiči požiar následne zlikvidovali prostredníctvom jednoduchých hasiacich prostriedkov a zadymené priestory odvetrali pomocou pretlakovej ventilácie,“ dodali.
Pri požiari sa nikto nezranil, pravdepodobnou príčinou vzniku bola manipulácia s otvoreným ohňom.
Jurinová: Zmeny v štruktúre podpory FPU by viedli k utlmeniu kultúry v regiónoch
Zrušenie podpory niektorých kultúrnych činností zo strany Fondu na podporu umenia by mohlo viesť k utlmeniu kultúrnych aktivít v regiónoch.
SaS žiada odvolanie Pavla Gašpara z čela SIS, mal poskytnúť otcovi informácie chránené zákonom
Opozičná SaS žiada odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Tvrdí, že porušuje mlčanlivosť.
Blanár očakáva od stretnutia premiéra so Zelenským konštruktívny dialóg
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár očakáva od stretnutia premiéra Roberta Fica s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským konštruktívny dialóg.
Premiér: Slovensko začína zohrávať aktívnu úlohu vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou
Predseda vlády SR Robert Fico sa vo štvrtok v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
SAJCH: Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa zhoršila
Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa za posledný rok zhoršila, predovšetkým pre poistencov štátnej VšZP, ktorá odzmluvnila viacerých poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti.