V Malých Ozorovciach zhorela stodola po zásahu bleskom
Hasiči vo štvrtok nadránom zasahovali pri požiari stodoly v obci Malé Ozorovce v okrese Trebišov.
Príčinou požiaru bol blesk, ktorý zasiahol konštrukciu objektu. „Požiar úplne zničil celú stodolu, čím majiteľovi vznikla predbežná škoda 45.000 eur,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Košice na sociálnej sieti.
Hasičov vyslali k zásahu krátko pred 4.30 h. Pri požiari nedošlo k žiadnym zraneniam ani usmrteniam.
Na mieste zasahovalo osem profesionálnych hasičov z Trebišova s dvomi hasičskými vozidlami a traja dobrovoľní hasiči z obce Zemplínska Teplica s jedným vozidlom.
SaS žiada odvolanie Pavla Gašpara z čela SIS, mal poskytnúť otcovi informácie chránené zákonom
Opozičná SaS žiada odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Tvrdí, že porušuje mlčanlivosť.
Blanár očakáva od stretnutia premiéra so Zelenským konštruktívny dialóg
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár očakáva od stretnutia premiéra Roberta Fica s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským konštruktívny dialóg.
Premiér: Slovensko začína zohrávať aktívnu úlohu vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou
Predseda vlády SR Robert Fico sa vo štvrtok v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
SAJCH: Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa zhoršila
Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa za posledný rok zhoršila, predovšetkým pre poistencov štátnej VšZP, ktorá odzmluvnila viacerých poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
Hasiči likvidovali požiar na balkóne bytového domu v Bratislave
Bratislavskí hasiči zasahovali v stredu neskoro večer pri požiari na balkóne sedemposchodového bytového domu na Ivánskej ceste.