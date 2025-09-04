Federálna porota v USA nariadila Googlu zaplatiť 425 miliónov dolárov za zásahy do súkromia
- DNES - 11:46
- San Francisco
Federálna porota v USA v stredu prikázala spoločnosti Google zaplatiť 425 miliónov dolárov za zhromažďovanie informácií z aplikácií na smartfónoch, ktoré získavala napriek nastaveniam súkromia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tento prípad sa týka nezákonného zaznamenávania súkromných aktivít spotrebiteľov v mobilných aplikáciách spoločnosťou Google,“ uvádza hromadná žaloba podaná v júli 2020.
„Rozhodnutie nesprávne interpretuje fungovanie našich produktov a my sa voči nemu odvoláme,“ uviedol vo vyhlásení hovorca spoločnosti Google Jose Castaneda. „Naše nástroje na ochranu súkromia poskytujú ľuďom kontrolu nad ich údajmi a keď vypnú personalizáciu, rešpektujeme ich rozhodnutie,“ zdôraznil.
V súdnom spore žalobcovia uvádzajú, že Google zachytával, sledoval, zbieral a predával údaje o aktivite používateľov bez ohľadu na to, aké nastavenia ochrany si zvolili. „Prísľuby a záruky Googlu v oblasti súkromia sú zjavné klamstvá,“ tvrdí žaloba.
Spoločnosť Google je dlhodobo pod tlakom, aby našla rovnováhu medzi ziskom z reklám a ochranou súkromia používateľov.
V stredu dostala pokutu 325 miliónov eur aj od francúzskeho Národného úradu pre informačné technológie a slobody (CNIL) za porušovanie zákona o internetových súboroch cookies. Ide o súbory, ktoré webové stránky ukladajú do prehliadačov a môžu zbierať údaje o online aktivite používateľov. Podľa CNIL spoločnosť nezískala informovaný súhlas používateľov s ich využívaním. Google sa v tomto prípade môže ešte odvolať.
