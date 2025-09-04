  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.9.2025Meniny má Rozália
25°Bratislava

Federálna porota v USA nariadila Googlu zaplatiť 425 miliónov dolárov za zásahy do súkromia

  • DNES - 11:46
  • San Francisco
Federálna porota v USA nariadila Googlu zaplatiť 425 miliónov dolárov za zásahy do súkromia

Federálna porota v USA v stredu prikázala spoločnosti Google zaplatiť 425 miliónov dolárov za zhromažďovanie informácií z aplikácií na smartfónoch, ktoré získavala napriek nastaveniam súkromia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Tento prípad sa týka nezákonného zaznamenávania súkromných aktivít spotrebiteľov v mobilných aplikáciách spoločnosťou Google,“ uvádza hromadná žaloba podaná v júli 2020.

Rozhodnutie nesprávne interpretuje fungovanie našich produktov a my sa voči nemu odvoláme,“ uviedol vo vyhlásení hovorca spoločnosti Google Jose Castaneda. „Naše nástroje na ochranu súkromia poskytujú ľuďom kontrolu nad ich údajmi a keď vypnú personalizáciu, rešpektujeme ich rozhodnutie,“ zdôraznil.

V súdnom spore žalobcovia uvádzajú, že Google zachytával, sledoval, zbieral a predával údaje o aktivite používateľov bez ohľadu na to, aké nastavenia ochrany si zvolili. „Prísľuby a záruky Googlu v oblasti súkromia sú zjavné klamstvá,“ tvrdí žaloba.

Spoločnosť Google je dlhodobo pod tlakom, aby našla rovnováhu medzi ziskom z reklám a ochranou súkromia používateľov.

V stredu dostala pokutu 325 miliónov eur aj od francúzskeho Národného úradu pre informačné technológie a slobody (CNIL) za porušovanie zákona o internetových súboroch cookies. Ide o súbory, ktoré webové stránky ukladajú do prehliadačov a môžu zbierať údaje o online aktivite používateľov. Podľa CNIL spoločnosť nezískala informovaný súhlas používateľov s ich využívaním. Google sa v tomto prípade môže ešte odvolať.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Florida chce zrušiť všetky povinné očkovania detí

Florida chce zrušiť všetky povinné očkovania detí

DNES - 11:42Zahraničné

Florida sa plánuje stať prvým štátom USA, ktorý zruší povinné očkovanie.

Kim Čong-un a Putin diskutovali o dlhodobom pláne bilaterálnej spolupráce

Kim Čong-un a Putin diskutovali o dlhodobom pláne bilaterálnej spolupráce

DNES - 9:05Zahraničné

Severokórejský vodca Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin diskutovali o „dlhodobých“ plánoch na spoluprácu medzi KĽDR a Ruskom.

V Jeruzaleme sa konali protesty, polícia použila proti demonštrantom vodné delo

V Jeruzaleme sa konali protesty, polícia použila proti demonštrantom vodné delo

DNES - 7:49Zahraničné

Podľa spravodajského portálu The Times of Israel polícia zasiahla proti protestujúcim v centre Jeruzalema vodným delom.

Sudkyňa zrušila škrty Trumpovej administratívy pre Harvard

Sudkyňa zrušila škrty Trumpovej administratívy pre Harvard

DNES - 7:02Zahraničné

Americká federálna sudkyňa v stredu nariadila zrušenie škrtov v hodnote viac ako dve miliardy dolárov vo financovaní výskumných grantov pre Harvardovu univerzitu, ktoré nariadila vláda prezidenta Donalda Trumpa.

Vosveteit.sk
Samsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelovSamsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelov
Nová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť životNová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť život
Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!
Ozempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledkyOzempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledky
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na ZemiVedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na sveteČína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zložNárodná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Samsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčikSamsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčik
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP