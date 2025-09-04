  • Články
V parlamente preverujú podozrenie na výskyt nákazlivej choroby

  • DNES - 11:04
  • Bratislava
Informáciu potvrdila Kancelária národnej rady.

V Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) preverujú podozrenie na výskyt infekčnej žltačky v priestoroch parlamentu. O situácii bolo informované vedenie NR SR, poslanci aj zamestnanci. S informáciou prišiel ako prvý portál Pluska.sk.

Podľa informácií, ktoré priniesol portál Aktuality.sk, jednému zo zamestnancov kancelárie národnej rady zistili hepatitídu typu A, známu aj ako „chorobu špinavých rúk“. Kancelária národnej rady už o tejto skutočnosti informovala svojich zamestnancov.

Pôvodne sa šírila informácia, že vírusovým ochorením sa nakazil zamestnanec jedálne, kancelária národnej rady však túto informáciu poprela. V rámci hygienických opatrení však dnes okrem iného uzatvorili aj stravovacie zariadenie.

Situáciu na mieste preverujú hygienici, čaká sa na výsledky laboratórnych testov. Poslanci a zamestnanci parlamentu boli zároveň vyzvaní, aby dôsledne dbali na hygienu rúk a sledovali svoj zdravotný stav.

Zdroj: Info.sk, pluska.sk, aktuality.sk
