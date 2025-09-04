V parlamente preverujú podozrenie na výskyt nákazlivej choroby
Informáciu potvrdila Kancelária národnej rady.
V Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) preverujú podozrenie na výskyt infekčnej žltačky v priestoroch parlamentu. O situácii bolo informované vedenie NR SR, poslanci aj zamestnanci. S informáciou prišiel ako prvý portál Pluska.sk.
Podľa informácií, ktoré priniesol portál Aktuality.sk, jednému zo zamestnancov kancelárie národnej rady zistili hepatitídu typu A, známu aj ako „chorobu špinavých rúk“. Kancelária národnej rady už o tejto skutočnosti informovala svojich zamestnancov.
Pôvodne sa šírila informácia, že vírusovým ochorením sa nakazil zamestnanec jedálne, kancelária národnej rady však túto informáciu poprela. V rámci hygienických opatrení však dnes okrem iného uzatvorili aj stravovacie zariadenie.
Situáciu na mieste preverujú hygienici, čaká sa na výsledky laboratórnych testov. Poslanci a zamestnanci parlamentu boli zároveň vyzvaní, aby dôsledne dbali na hygienu rúk a sledovali svoj zdravotný stav.
Útok medveďa: Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť
Medveď napadol 27-ročného muža.
Na koľajisku našli usmrtenú osobu
V dôsledku tragédie bola vlaková doprava prerušená.
Polícia varuje: Ak budete toto počuť v telefóne, hovor zložte
Podvodníci s legendou o výbere peňazí z banky to naďalej skúšajú.
Dopravu komplikujú nehody i kolóny
Plynulosť dopravy na viacerých úsekoch slovenských ciest komplikujú vo štvrtok ráno nehody a kolóny.