Útok medveďa: Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť
Medveď napadol 27-ročného muža.
Útok medveďa na 27-ročného muža zaevidovala v stredu (3. 9.) polícia nad Nedožermi-Brezanmi v okrese Prievidza. Muž pri incidente utrpel poranenia, záchranári ho previezli do nemocnice. Info.sk o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Polícia upozorňuje verejnosť na zvýšený pohyb medveďa hnedého v okolí poľovníckej chaty Klčovňa. V tejto súvislosti verejnosť vyzýva na zvýšenú opatrnosť.
"O udalosti bol bezodkladne vyrozumený aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý v danej lokalite vykonáva potrebné opatrenia," uviedla Klenková.
Polícia žiada občanov, aby sa pri pohybe v tejto oblasti správali obozretne, pohybovali sa ideálne v skupinách, rešpektovali pokyny zásahového tímu a v prípade priameho ohrozenia volali na linku 158 alebo 112.
