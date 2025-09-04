Polícia varuje: Ak budete toto počuť v telefóne, hovor zložte
Podvodníci s legendou o výbere peňazí z banky to naďalej skúšajú.
Podvodné telefonáty s legendou o policajtovi, ktorý kontaktuje majiteľa účtu v prípade údajnej bankovej pôžičky, naďalej pokračujú. Na základe pretrvávajúcich skúseností na území Bratislavského kraja to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková. Upozornila zároveň na zmenu miesta, kde má údajne prísť k výberu finančnej hotovosti.
„Podvodníci si pôžičku už nevyberajú v Žiline, ale v Prešove. Legendy, ktoré podvodníci pri svojich telefonátoch využívajú, sú aj naďalej rovnaké, menia len mená a priezviská policajtov, pracovníkov NBS a banky,“ upozornila Šimková.
Opätovne upozornila, že policajti nikdy neposielajú svoj služobný preukaz, nepýtajú cennosti či finančnú hotovosť, ani nenútia inštalovať aplikáciu do mobilu. V prípade podozrivých telefonických žiadostí neznámych osôb odporúčala takéto volania ukončiť a kontaktovať políciu.
Útok medveďa: Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť
Medveď napadol 27-ročného muža.
Na koľajisku našli usmrtenú osobu
V dôsledku tragédie bola vlaková doprava prerušená.
Dopravu komplikujú nehody i kolóny
Plynulosť dopravy na viacerých úsekoch slovenských ciest komplikujú vo štvrtok ráno nehody a kolóny.
Ďalší typ podvodu: Pozor na takéto maily!
Polícia SR upozorňuje na falošné predvolania. Pozor na takéto maily!