Na koľajisku našli usmrtenú osobu

V dôsledku tragédie bola vlaková doprava prerušená.

Na železničnej trati medzi Dolným Hričovom a Bytčou došlo k tragédií. Dnes skoro ráno tam našli osobu bez známok života. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na sociálnej sieti.

K incidentu došlo v noci zo stredy na štvrtok krátko pred 01:00 hod. Železniční policajti na mieste urobili potrebné úkony.

V dôsledku tragédie bola železničná doprava v úseku Dolný Hričov – Bytča od 01:00 hod. prerušená. O približne polhodinu neskôr bola doprava obnovená po jednej koľaji a až o 04:45 hod. došlo k obnoveniu dopravy bez obmedzení.

Viaceré vlaky však následkom prerušenia dopravy výrazne meškali.

Zdroj: Info.sk, mastodon.social/@zssk_mimoriadne
