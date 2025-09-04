Na koľajisku našli usmrtenú osobu
V dôsledku tragédie bola vlaková doprava prerušená.
Na železničnej trati medzi Dolným Hričovom a Bytčou došlo k tragédií. Dnes skoro ráno tam našli osobu bez známok života. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na sociálnej sieti.
K incidentu došlo v noci zo stredy na štvrtok krátko pred 01:00 hod. Železniční policajti na mieste urobili potrebné úkony.
V dôsledku tragédie bola železničná doprava v úseku Dolný Hričov – Bytča od 01:00 hod. prerušená. O približne polhodinu neskôr bola doprava obnovená po jednej koľaji a až o 04:45 hod. došlo k obnoveniu dopravy bez obmedzení.
Viaceré vlaky však následkom prerušenia dopravy výrazne meškali.
