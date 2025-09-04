  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.9.2025Meniny má Rozália
18°Bratislava

Dopravu komplikujú nehody i kolóny

  • DNES - 8:12
  • Bratislava
Dopravu komplikujú nehody i kolóny

Plynulosť dopravy na viacerých úsekoch slovenských ciest komplikujú vo štvrtok ráno nehody a kolóny. Informujú o nich zdroje dopravných informácií.

Zelená vlna STVR na sieti X upozorňuje, že na diaľnici D1 pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad sa v pripájacom pruhu zrazili dve autá a kamión. „V úseku je hustá hmla, automatické denné svietenie nestačí,“ dodáva Zelená vlna.

So zdržaním musia rátať aj vodiči v Šali, kde došlo k nehode na ulici SNP pred kruhovým objazdom smerom na Galantu, rovnako tak v Kráľovskom Chlmci, kde sa zrazili dve vozidlá na hlavnom ťahu.

Stellacentrum uvádza, že následky nehody odstraňujú na diaľnici D2 v úseku Stupava - Lamač pred Bormi. „Kolóna sa tvorí už pri pripájači Lozorno,“ oznamuje Stellacentrum.

Na diaľnici D2 pri vstupe do hlavného mesta preto zdržanie v kolónach dosahuje 40 minút, na približne trištvrte hodinové zdržanie sa musia pripraviť aj tí, ktorí zvolili cestu po Hodonínskej ulici.

Stellacentrum informuje aj o ďalších kolónach s výrazným zdržaním, napríklad v Košiciach medzi diaľnicou D1, Južným nábrežím a mostom VSS sa zdržanie odhaduje na 30 minút.

Zelená vlna ohlasuje tiež 25-minútové zdržanie pri vjazde v Kysuckom Lieskovci smerom od Čadce, či kolóne pri vjazde do Žiliny v smere od Porúbky, v ktorej si vodiči počkajú 20 minút.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ďalší typ podvodu: Pozor na takéto maily!

Ďalší typ podvodu: Pozor na takéto maily!

VČERA - 18:55Domáce

Polícia SR upozorňuje na falošné predvolania. Pozor na takéto maily!

Jaurová verí, že OČTK budú naďalej konať vo veci prevozu busty Cecílie Gonzagovej

Jaurová verí, že OČTK budú naďalej konať vo veci prevozu busty Cecílie Gonzagovej

VČERA - 17:24Domáce

Podpredsedníčka výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová verí, že orgány činné v trestnom konaní budú naďalej konať vo veci prevozu busty Cecílie Gonzagovej.

ŠÚKL varuje pred falšovanými liekmi, pacientom hrozia komplikácie

ŠÚKL varuje pred falšovanými liekmi, pacientom hrozia komplikácie

VČERA - 16:27Domáce

Pacientom po užití falšovaných liekov hrozí vznik závažných zdravotných problémov či nebezpečných interakcií s inými liekmi.

V hoteli sa pohyboval muž so zbraňou, na mieste zasahovala polícia

V hoteli sa pohyboval muž so zbraňou, na mieste zasahovala polícia

VČERA - 16:25Domáce

Polícia zasahovala na šiestom poschodí hotela.

Vosveteit.sk
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na ZemiVedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na sveteČína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zložNárodná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Samsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčikSamsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčik
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávanímGoogle sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadeníToto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniazeAk uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizneNová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP