  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.9.2025Meniny má Rozália
15°Bratislava

Sudkyňa zrušila škrty Trumpovej administratívy pre Harvard

  • DNES - 7:02
  • Washington
Sudkyňa zrušila škrty Trumpovej administratívy pre Harvard

Americká federálna sudkyňa v stredu nariadila zrušenie škrtov v hodnote viac ako dve miliardy dolárov vo financovaní výskumných grantov pre Harvardovu univerzitu, ktoré nariadila vláda prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Sudkyňa Allison Burroughsová rozhodla, že škrty predstavovali nezákonnú odvetu za to, že táto prestížna univerzita odmietla požiadavky Bieleho domu na zmeny v jej riadení a politike.

Toto rozhodnutie podľa americkej tlačovej agentúry prináša víťazstvo pre univerzitu v jej boji s Trumpovou administratívou, ktorá sa tiež snažila zabrániť škole prijímať zahraničných študentov.

Predstavitelia Trumpovej vlády a Harvardovej univerzity mimo súdnej siene diskutovali o možnej dohode, ktorá by ukončila vyšetrovania, a umožnila univerzite opätovne získať prístup k federálnemu financovaniu. Trump uviedol, že chce, aby Harvard zaplatil najmenej 500 miliónov dolárov, no k žiadnej dohode zatiaľ nedošlo, aj keď administratíva uzavrela dohody s Kolumbijskou a Brownovou univerzitou.

Harvardova univerzita v žalobe obviňuje Trumpovu administratívu z odvetnej kampane proti univerzite po tom, čo odmietla sériu požiadaviek uvedených v liste federálneho pracovného tímu pre boj proti antisemitizmu z 11. apríla.

Prezident Harvardu Alan M. Garber označil požiadavky vlády za „nezákonný pokus o ovládnutie základných aspektov fungovania našej univerzity“. Tvrdí, že škola je nestranná a podnikla kroky na vykorenenie antisemitizmu na akademickej pôde.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Von der Leyenová vyjadrila sústrasť rodinám obetí nehody lisabonskej lanovky

Von der Leyenová vyjadrila sústrasť rodinám obetí nehody lisabonskej lanovky

DNES - 6:06Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu vyjadrila sústrasť rodinám obetí nehody ikonickej lisabonskej lanovky Glória.

Po vykoľajení ikonickej lisabonskej lanovky hlásia 15 obetí

Po vykoľajení ikonickej lisabonskej lanovky hlásia 15 obetí

VČERA - 22:04Zahraničné

Najmenej 15 ľudí zahynulo v stredu pri vykoľajení a následnej havárii ikonickej lisabonskej lanovky Glória. Ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia.

Nawrocki v USA Trumpovi zdôraznil nedôveru voči Putinovi

Nawrocki v USA Trumpovi zdôraznil nedôveru voči Putinovi

VČERA - 21:37Zahraničné

Poľský prezident Karol Nawrocki uviedol, že počas rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone zopakoval svoje jasné stanovisko voči Rusku, vyjadril solidaritu s Ukrajinou a podporu sankcií.

Vyhadzov zo známej firmy: Šéf mal románik s podriadenou

Vyhadzov zo známej firmy: Šéf mal románik s podriadenou

VČERA - 20:59Zahraničné

Vedúci zastával svoj post na čele medzinárodnej firmy len rok.

Vosveteit.sk
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na ZemiVedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na sveteČína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zložNárodná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Samsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčikSamsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčik
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávanímGoogle sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadeníToto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniazeAk uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizneNová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP