Sudkyňa zrušila škrty Trumpovej administratívy pre Harvard
- DNES - 7:02
- Washington
Americká federálna sudkyňa v stredu nariadila zrušenie škrtov v hodnote viac ako dve miliardy dolárov vo financovaní výskumných grantov pre Harvardovu univerzitu, ktoré nariadila vláda prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Sudkyňa Allison Burroughsová rozhodla, že škrty predstavovali nezákonnú odvetu za to, že táto prestížna univerzita odmietla požiadavky Bieleho domu na zmeny v jej riadení a politike.
Toto rozhodnutie podľa americkej tlačovej agentúry prináša víťazstvo pre univerzitu v jej boji s Trumpovou administratívou, ktorá sa tiež snažila zabrániť škole prijímať zahraničných študentov.
Predstavitelia Trumpovej vlády a Harvardovej univerzity mimo súdnej siene diskutovali o možnej dohode, ktorá by ukončila vyšetrovania, a umožnila univerzite opätovne získať prístup k federálnemu financovaniu. Trump uviedol, že chce, aby Harvard zaplatil najmenej 500 miliónov dolárov, no k žiadnej dohode zatiaľ nedošlo, aj keď administratíva uzavrela dohody s Kolumbijskou a Brownovou univerzitou.
Harvardova univerzita v žalobe obviňuje Trumpovu administratívu z odvetnej kampane proti univerzite po tom, čo odmietla sériu požiadaviek uvedených v liste federálneho pracovného tímu pre boj proti antisemitizmu z 11. apríla.
Prezident Harvardu Alan M. Garber označil požiadavky vlády za „nezákonný pokus o ovládnutie základných aspektov fungovania našej univerzity“. Tvrdí, že škola je nestranná a podnikla kroky na vykorenenie antisemitizmu na akademickej pôde.
Von der Leyenová vyjadrila sústrasť rodinám obetí nehody lisabonskej lanovky
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu vyjadrila sústrasť rodinám obetí nehody ikonickej lisabonskej lanovky Glória.
Po vykoľajení ikonickej lisabonskej lanovky hlásia 15 obetí
Najmenej 15 ľudí zahynulo v stredu pri vykoľajení a následnej havárii ikonickej lisabonskej lanovky Glória. Ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia.
Nawrocki v USA Trumpovi zdôraznil nedôveru voči Putinovi
Poľský prezident Karol Nawrocki uviedol, že počas rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone zopakoval svoje jasné stanovisko voči Rusku, vyjadril solidaritu s Ukrajinou a podporu sankcií.
