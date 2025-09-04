  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.9.2025Meniny má Rozália
15°Bratislava

Von der Leyenová vyjadrila sústrasť rodinám obetí nehody lisabonskej lanovky

  • DNES - 6:06
  • Lisabon
Von der Leyenová vyjadrila sústrasť rodinám obetí nehody lisabonskej lanovky

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu vyjadrila sústrasť rodinám obetí nehody ikonickej lisabonskej lanovky Glória.

Vykoľajenie a následná havária lanovky si vyžiadala najmenej 15 mŕtvych a 18 zranených. Medzi obeťami sú podľa záchranných služieb aj cudzinci. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.

So smútkom som sa dozvedela o vykoľajení...Vyjadrujem hlbokú sústrasť rodinám obetí,“ napísala Leyenová na sociálnej sieti X.

Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa vo vyhlásení vyjadril „súcit a solidaritu s rodinami zasiahnutými touto tragédiou“.

Vláda vyhlásila štvrtok za deň štátneho smútku, zatiaľ čo mesto Lisabon oznámilo trojdňový smútok.

K nehode došlo v stredu približne o 18:15 miestneho času a podľa britskej stanice nie je jasné, koľko ľudí sa v čase incidentu nachádzalo v lanovke. Zábery z miesta nehody zobrazujú prevrátenú a takmer úplne zničenú lanovku, spod trosiek ktorej záchranári vyťahujú ľudí.

Bezpečnostné zložky tvrdia, že zahynulo najmenej 15 ľudí, pričom medzi nimi boli aj cudzinci, ktorých štátnu príslušnosť dosiaľ nebolo možné overiť.

Príčina nehody dosiaľ nie je známa a podľa lisabonských úradov je na jej určenie ešte príliš skoro. BBC však s odvolaním na portál Observador informovala, že sa uvoľnil kábel pozdĺž trate, čo spôsobilo, že lanovka stratila kontrolu a narazila do neďalekej budovy.

Dopravná spoločnosť Carris, ktorá prevádzkuje lanovku, uviedla, že začala s vyšetrovaním nehody a dodala, že boli dodržané „všetky protokoly údržby“.

Turistami obľúbená lisabonská lanovka je podobná električke a cestujúcich prepravuje hore a dole po strmých svahoch Lisabonu. Lanovka zvládne naraz prepraviť 43 cestujúcich.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Sudkyňa zrušila škrty Trumpovej administratívy pre Harvard

Sudkyňa zrušila škrty Trumpovej administratívy pre Harvard

DNES - 7:02Zahraničné

Americká federálna sudkyňa v stredu nariadila zrušenie škrtov v hodnote viac ako dve miliardy dolárov vo financovaní výskumných grantov pre Harvardovu univerzitu, ktoré nariadila vláda prezidenta Donalda Trumpa.

Po vykoľajení ikonickej lisabonskej lanovky hlásia 15 obetí

Po vykoľajení ikonickej lisabonskej lanovky hlásia 15 obetí

VČERA - 22:04Zahraničné

Najmenej 15 ľudí zahynulo v stredu pri vykoľajení a následnej havárii ikonickej lisabonskej lanovky Glória. Ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia.

Nawrocki v USA Trumpovi zdôraznil nedôveru voči Putinovi

Nawrocki v USA Trumpovi zdôraznil nedôveru voči Putinovi

VČERA - 21:37Zahraničné

Poľský prezident Karol Nawrocki uviedol, že počas rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone zopakoval svoje jasné stanovisko voči Rusku, vyjadril solidaritu s Ukrajinou a podporu sankcií.

Vyhadzov zo známej firmy: Šéf mal románik s podriadenou

Vyhadzov zo známej firmy: Šéf mal románik s podriadenou

VČERA - 20:59Zahraničné

Vedúci zastával svoj post na čele medzinárodnej firmy len rok.

Vosveteit.sk
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na ZemiVedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na sveteČína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zložNárodná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Samsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčikSamsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčik
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávanímGoogle sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadeníToto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniazeAk uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizneNová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP