Von der Leyenová vyjadrila sústrasť rodinám obetí nehody lisabonskej lanovky
- DNES - 6:06
- Lisabon
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu vyjadrila sústrasť rodinám obetí nehody ikonickej lisabonskej lanovky Glória.
Vykoľajenie a následná havária lanovky si vyžiadala najmenej 15 mŕtvych a 18 zranených. Medzi obeťami sú podľa záchranných služieb aj cudzinci. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.
„So smútkom som sa dozvedela o vykoľajení...Vyjadrujem hlbokú sústrasť rodinám obetí,“ napísala Leyenová na sociálnej sieti X.
Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa vo vyhlásení vyjadril „súcit a solidaritu s rodinami zasiahnutými touto tragédiou“.
Vláda vyhlásila štvrtok za deň štátneho smútku, zatiaľ čo mesto Lisabon oznámilo trojdňový smútok.
K nehode došlo v stredu približne o 18:15 miestneho času a podľa britskej stanice nie je jasné, koľko ľudí sa v čase incidentu nachádzalo v lanovke. Zábery z miesta nehody zobrazujú prevrátenú a takmer úplne zničenú lanovku, spod trosiek ktorej záchranári vyťahujú ľudí.
Bezpečnostné zložky tvrdia, že zahynulo najmenej 15 ľudí, pričom medzi nimi boli aj cudzinci, ktorých štátnu príslušnosť dosiaľ nebolo možné overiť.
Príčina nehody dosiaľ nie je známa a podľa lisabonských úradov je na jej určenie ešte príliš skoro. BBC však s odvolaním na portál Observador informovala, že sa uvoľnil kábel pozdĺž trate, čo spôsobilo, že lanovka stratila kontrolu a narazila do neďalekej budovy.
Dopravná spoločnosť Carris, ktorá prevádzkuje lanovku, uviedla, že začala s vyšetrovaním nehody a dodala, že boli dodržané „všetky protokoly údržby“.
Turistami obľúbená lisabonská lanovka je podobná električke a cestujúcich prepravuje hore a dole po strmých svahoch Lisabonu. Lanovka zvládne naraz prepraviť 43 cestujúcich.
