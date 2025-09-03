EÚ zakázala látku v lakoch na nechty. Prečo je v USA povolená?
Chemikália v gélových lakoch podľa niektorých výskumov pôsobí ako karcinogén.
S platnosťou od 1. septembra 2025 Európska únia zakázala používanie látky trimetylbenzoil difenylfosfínoxid (TPO) v gélových lakoch na nechty. Ako informuje portál New York Post, ide o chemikáliu, ktorá laku dodáva lesk a urýchľuje jeho schnutie pod UV alebo LED svetlom.
Podľa viacerých výskumov TPO prispieva k problémom s plodnosťou, EÚ ho tiež označila ako „karcinogénny, mutagénny alebo toxický voči rozmnožovaniu“. Látku pritom neobsahujú všetky gélové laky na nechty, ale len niektoré.
V USA zákaz neplatí
Kritici podľa New York Post poukazujú na to, že výskum, ktorý označil TPO za toxický, prebiehal len na zvieratách, a preto o jeho vplyve na ľudské zdravie neexistuje dostatok dôkazov.
Z tohto dôvodu ostáva látka naďalej dostupná napríklad v Spojených štátoch, kde je možné takisto používať aj iné látky zakázané Úniou ako butyhydroxianizol (BHA) a butyhydroxytoluén (BHT).
„Európska únia ho zakazuje preventívne. Aj keď zatiaľ nemáme rozsiahle výskumy na ľuďoch, ktoré by potvrdzovali jeho nebezpečenstvo pre zdravie, na prísnejšiu reguláciu stačí aj potenciálne riziko,“ uviedla dermatologička Hannah Kopelmanová pre magazín Wellness Pulse. Podľa nej ide skôr o preventívne opatrenie ako o následok reálnych škôd na zdraví.
Ako pripomína New York Post, TPO sa používa aj pri aplikácii zubných výplní, v tomto prípade však Únia jeho použitie nereguluje.
