  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 7.9.2025Meniny má Marianna
18°Bratislava

EÚ zakázala látku v lakoch na nechty. Prečo je v USA povolená?

  • DNES - 20:26
  • Brusel
EÚ zakázala látku v lakoch na nechty. Prečo je v USA povolená?

Chemikália v gélových lakoch podľa niektorých výskumov pôsobí ako karcinogén.

S platnosťou od 1. septembra 2025 Európska únia zakázala používanie látky trimetylbenzoil difenylfosfínoxid (TPO) v gélových lakoch na nechty. Ako informuje portál New York Post, ide o chemikáliu, ktorá laku dodáva lesk a urýchľuje jeho schnutie pod UV alebo LED svetlom.

Podľa viacerých výskumov TPO prispieva k problémom s plodnosťou, EÚ ho tiež označila ako „karcinogénny, mutagénny alebo toxický voči rozmnožovaniu“. Látku pritom neobsahujú všetky gélové laky na nechty, ale len niektoré.

V USA zákaz neplatí

Kritici podľa New York Post poukazujú na to, že výskum, ktorý označil TPO za toxický, prebiehal len na zvieratách, a preto o jeho vplyve na ľudské zdravie neexistuje dostatok dôkazov.

Z tohto dôvodu ostáva látka naďalej dostupná napríklad v Spojených štátoch, kde je možné takisto používať aj iné látky zakázané Úniou ako butyhydroxianizol (BHA) a butyhydroxytoluén (BHT).

„Európska únia ho zakazuje preventívne. Aj keď zatiaľ nemáme rozsiahle výskumy na ľuďoch, ktoré by potvrdzovali jeho nebezpečenstvo pre zdravie, na prísnejšiu reguláciu stačí aj potenciálne riziko,“ uviedla dermatologička Hannah Kopelmanová pre magazín Wellness Pulse. Podľa nej ide skôr o preventívne opatrenie ako o následok reálnych škôd na zdraví.

Ako pripomína New York Post, TPO sa používa aj pri aplikácii zubných výplní, v tomto prípade však Únia jeho použitie nereguluje.

Zdroj: Info.sk, DP, nypost.com, wellnesspulse.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Dermatologička varuje: Tieto tri nenápadné príznaky značia rakovinu kože

Dermatologička varuje: Tieto tri nenápadné príznaky značia rakovinu kože

VČERA - 10:46Zdravie

Kožná lekárka varuje pred menej známymi príznakmi rakoviny.

Covid sa ho bojí: Toto ochorenie v skutočnosti chráni pred koronavírusom

Covid sa ho bojí: Toto ochorenie v skutočnosti chráni pred koronavírusom

19:28 05.09.2025Zdravie

Ak sa aj nakazíte, priebeh covidu nebude taký rizikový.

Nesprávne zvolená školská taška môže negatívne ovplyvniť vývin chrbtice

Nesprávne zvolená školská taška môže negatívne ovplyvniť vývin chrbtice

9:17 01.09.2025Zdravie

Rodičia by pri výbere školskej tašky a prezuviek mali pozerať predovšetkým na zdravie. Nesprávne zvolená výbava môže negatívne ovplyvniť vývin chrbtice i nôh.

Rakovinu zachytil tehotenský test, pozor na tieto príznaky

Rakovinu zachytil tehotenský test, pozor na tieto príznaky

18:34 21.08.2025Zdravie

Lekári si najprv mysleli, že pacientka je tehotná. Pravdu ukázali až testy.

Vosveteit.sk
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamúViac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancuHeslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkouNový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
Chodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom neviešChodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom nevieš
Plochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dychPlochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dych
Vedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc SlnkaVedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc Slnka
Ruskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrozeníRuskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrození
Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakciaVedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP