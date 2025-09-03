  • Články
Nemocniciam vo Francúzsku kázali pripraviť sa na vojnu

  • DNES - 20:06
  • Paríž
Nemocniciam vo Francúzsku kázali pripraviť sa na vojnu

Do marca 2026 by mal v Európe vypuknúť vojnový konflikt, píše sa v dokumente, ktorý rozoslali francúzskym nemocniciam.

Francúzskym nemocniciam odporučili pripraviť sa do marca 2026 na potenciálny vojnový konflikt v Európe. Informovali o tom noviny Le Canard Enchaîné, autorom výzvy má byť samotné ministerstvo zdravotníctva.

Ako priblížil denník The Independent, v liste sa píše, že v prípade vojnového konfliktu by do nemocníc mohli prijať 10 až 50 tisíc mužov.

„V kontexte aktuálneho medzinárodného diania je potrebné počítať s okolnosťami zdravotníckej podpory v prípade intenzívneho konfliktu,“ píše sa v liste. Jeho pravosť zatiaľ nevyvrátila francúzska ministerka zdravotníctva Catherine Vautrinová.

„Je úplne normálne, že sa krajina pripravuje na krízu a následky toho, čo sa deje. Je to jedna z povinností centrálnej vlády,“ uviedla Vautrinová v rozhovore.

List, ktorý mal byť zhotovený 18. júla, podľa The Independent varuje pred vznikom rozsiahleho konfliktu, ktorého účastníkom bude aj Francúzsko, v priebehu nasledovných mesiacov.

V liste sa okrem toho píše, že ministerstvo zdravotníctva navrhne vytvorenie zdravotníckych centier v blízkosti letísk a prístavov.

Zdroj: Info.sk, DP, independent.co.uk
