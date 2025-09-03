  • Články
Po jedení morských plodov zomrelo 6 ľudí, 22 hospitalizovali

  • DNES - 21:08
  • Tallahassee
V ustriciach našli nebezpečné baktérie, úrady vydali varovanie.

Z americkej Floridy hlásia už 6 úmrtí za posledné týždne po tom, ako obete skonzumovali nakazené ustrice. Informuje o tom portál Metro s tým, že prinajmenšom 22 ľudí kvôli tomu hospitalizovali.

Obete podľa všetkého zjedli surové ustrice nakazené baktériou Vibrio vulnificus. Nákaza sa prejavuje vznikom pľuzgierov a pálením pokožky. Podľa Metro patrí k jednému z najsmrteľnejších baktériami prenosných ochorení v USA.

Každý piaty nakazený zomiera

O ochorení prehovorila pre portál News Channel 7 aj rodina Bena Westa, ktorý sa nakazil po výlete do okresu Gulf County. „Začali sa mu tvoriť veľké pľuzgiere, ako keby sa to snažilo dostať von z nohy. Najprv to bolo pri členku, potom to postúpilo do zadnej časti nohy, k lýtku. Vravel, že je to najhoršia bolesť, akú v živote zažil,“ uviedla Benova snúbenica Janie. Jej partner aktuálne bojuje o život v nemocnici.

Ako vysvetľuje portál USA Today, baktéria sa nachádza hlavne v teplej vode pri pobreží Floridy. Okrem tej sa však vyskytuje aj v Louisiane a Massachusetts.

„Bakteriálny druh Vibrio, ku ktorému patrí aj Vibrio vulnificus, spôsobuje vážnu život ohrozujúcu infekciu, pri ktorej dochádza k nekróze. Tá usmrcuje tkanivá okolo otvorenej rany. Osoby s infekciou si vyžadujú intenzívnu zdravotnícku starostlivosť, v závažných prípadoch aj amputáciu končatiny. Každý piaty nakazený zomiera,“ píše USA Today.

Okrem konzumácie tepelne nespracovaných nakazených morských plodov sa baktéria dostáva do tela človeka cez otvorené rany. Najvyššiemu riziku závažných následkov čelia osoby s oslabenou imunitou a ochoreniami pečene.

K ďalším príznakom nákazy baktériou Vibrio patrí hnačka, bolesť brucha, nevoľnosť, zvracanie, horúčka, zimnica a nízky krvný tlak.

Zdroj: Info.sk, DP, express.co.uk
