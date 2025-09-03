  • Články
Streda, 3.9.2025
18°Bratislava

Po vykoľajení ikonickej lisabonskej lanovky hlásia 15 obetí

  • DNES - 22:04
  • Lisabon
Po vykoľajení ikonickej lisabonskej lanovky hlásia 15 obetí

Najmenej 15 ľudí zahynulo v stredu pri vykoľajení a následnej havárii ikonickej lisabonskej lanovky Glória. Ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia, píše TASR podľa správ agentúr AFP, AP, DPA a Reuters a televízie CNN Portugal.

Na záberoch z miesta nehody je vidieť desiatky záchranárov, ako spod trosiek zdemolovanej lanovky vyťahujú ľudí. Z osemnástich zranených sú piati v kritickom stave, je medzi nimi aj trojročné dieťa a nešpecifikované množstvo zahraničných turistov. Príčina vykoľajenia doposiaľ nie je známa. Portugalská vláda po havárii vyhlásila štátny smútok.

Turistami obľúbená lisabonská lanovka je podobná električke a cestujúcich prepravuje hore a dole po strmých svahoch Lisabonu. Lanovka zvládne naraz prepraviť 43 cestujúcich.

Zdroj: Info.sk, TASR
