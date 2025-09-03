  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.9.2025Meniny má Belo
18°Bratislava

Nawrocki v USA Trumpovi zdôraznil nedôveru voči Putinovi

  • DNES - 21:37
  • Washington
Nawrocki v USA Trumpovi zdôraznil nedôveru voči Putinovi

Poľský prezident Karol Nawrocki v stredu uviedol, že počas rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone zopakoval svoje jasné stanovisko voči Rusku, vyjadril solidaritu s Ukrajinou a podporu sankcií.

Reagoval tak na otázku, aký bude postoj Trumpa k prípadným iniciatívam na ukončenie vojny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR na základe tlačovej konferencie prezidenta po skončení stretnutia.

Ja vás môžem uistiť o tom, že či už v telefonických rozhovoroch s európskymi lídrami alebo vo Washingtone hovorím vždy tým istým jazykom - že Vladimirovi Putinovi sa nedá veriť a že ďalšie balíky sankcií, vrátane sekundárnych, sú nevyhnutné,“ zdôraznil. Nawrocki dodal, že jeho americký partner je politik, ktorý vie počúvať a otvára sa názorom iných lídrov.

Poľský prezident dodal, že ekonomické údaje jasne dokazujú účinnosť sankcií voči Rusku. Podľa neho počas rokovaní s Trumpom zastupoval nielen poľskú, ale aj európsku solidaritu s Ukrajinou v oblasti vojenskej podpory, pričom sa neotvárali žiadne bilaterálne spory. „Čo s týmito informáciami urobí prezident Trump, to je už jeho rozhodnutie,“ uzavrel poľský prezident.

Nawrocki informoval, že počas rokovaní sa hovorilo aj o možnosti rozšírenia prítomnosti amerických vojakov v Poľsku vrátane ich trvalej základne. Prípravou konkrétnych riešení majú poveriť svojho poradcu Slawomira Cenckiewicza a amerického poradcu Petea Heghsetha. Trump podľa neho označil Poľsko za „výnimočného a osobitného spojenca“ a uistil o pokračovaní úzkej vojenskej spolupráce.

Okrem bezpečnostných otázok rokovali aj o ekonomickej spolupráci. Trump podporil iniciatívu Trojmoria a ďalšie dodávky amerického plynu do strednej Európy. Nawrocki zdôraznil, že do USA prišiel nielen ako hlas Poliakov, ale aj ako reprezentant krajín strednej a východnej Európy vrátane pobaltských štátov.

Poľský prezident dostal od Trumpa pozvanie na budúcoročný samit G20 v Miami. Zároveň potvrdil, že Trumpa oficiálne pozval na návštevu Poľska, pričom termín ešte nie je stanovený. „Pre celý región by bolo výborné, keby prezident Donald Trump navštívil Varšavu,“ uviedol Nawrocki.

Podľa vyjadrenia amerikanistu Tomadza Pludowského pre agentúru PAP Trump prijal Nawrockého veľmi vrelo, pričom ho predstavil ako priateľa a zdôraznil veľmi blízke vzťahy medzi oboma národmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Po vykoľajení ikonickej lisabonskej lanovky hlásia 15 obetí

Po vykoľajení ikonickej lisabonskej lanovky hlásia 15 obetí

DNES - 22:04Zahraničné

Najmenej 15 ľudí zahynulo v stredu pri vykoľajení a následnej havárii ikonickej lisabonskej lanovky Glória. Ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia.

Vyhadzov zo známej firmy: Šéf mal románik s podriadenou

Vyhadzov zo známej firmy: Šéf mal románik s podriadenou

DNES - 20:59Zahraničné

Vedúci zastával svoj post na čele medzinárodnej firmy len rok.

Európa je pripravená poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky, vyhlásil Macron

Európa je pripravená poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky, vyhlásil Macron

DNES - 20:58Zahraničné

Európa je po podpise mierovej dohody pripravená okamžite poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Trump hrozí sankciami proti Rusku

Trump hrozí sankciami proti Rusku

DNES - 20:12Zahraničné

Americký prezident Donald Trump naznačil nové sankcie proti Rusku, ak nebude spokojný s reakciou Vladimira Putina v súvislosti s dosiahnutím mierovej dohody, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine.

Vosveteit.sk
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na sveteČína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zložNárodná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Samsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčikSamsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčik
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávanímGoogle sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadeníToto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniazeAk uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizneNová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP