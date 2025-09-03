Európa je pripravená poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky, vyhlásil Macron
- DNES - 20:58
- Paríž
Európa je po podpise mierovej dohody pripravená okamžite poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky, vyhlásil v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
„Sme pripravení, my Európania, poskytnúť bezpečnostné záruky Ukrajine a Ukrajincom v deň podpísania mierovej dohody,“ uviedol Macron po boku Zelenského deň pred začiatkom summitu tzv. koalície ochotných v Paríži.
Podľa Macrona sú podrobnosti záruk „mimoriadne utajované“, ale prípravy boli zavŕšené na stretnutí ministrov obrany. „Sme pripravení na pevný a trvalý mier pre Ukrajinu a Európanov. Otázkou je teraz úprimnosť Ruska,“ dodal.
Francúzsky prezident opakovane vyjadril pochybnosti voči tvrdeniam ruského prezidenta Vladimira Putina o snahe Moskvy uzavrieť vo vojne mier adresovaným americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.
Zelenskyj v reakcii na to taktiež vyjadril pochybnosti o ochote Ruska ukončiť vojnu. „Žiaľ, zatiaľ sme nevideli žiadne známky toho, že by Rusko chcelo vojnu ukončiť,“ povedal Zelenskyj novinárom a dodal, že si je istý, že spojenci Kyjeva pomôžu „zvýšiť tlak na Rusko, aby sa posunulo smerom k diplomatickému riešeniu“.
Takzvaná koalícia ochotných vytvorená Francúzskom a Spojeným kráľovstvom už mesiace vedie rokovania s cieľom vypracovať plány o tom, ako by mohli jednotlivé krajiny vojensky pomôcť Ukrajine, aby odradili Rusko od prípadného ďalšieho útoku po uzavretí trvalého prímeria. Medzi prerokúvanými opatreniami je napríklad aj vyslanie európskych síl na povojnovú Ukrajinu.
