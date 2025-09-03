Ukrajina označila stretnutie Zelenského s Putinom v Moskve za neprijateľné
- DNES - 19:53
- Kyjev
Podľa ukrajinského ministra zahraničných vecí ruský prezident predkladá vedome neprijateľné návrhy.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu reagoval na vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina, podľa ktorého je šéf Kremľa pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Moskve. Označil ho za „neprijateľné“, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Ukrajinský minister Putinov návrh nazval „vedome neprijateľným“. „V súčasnosti je najmenej sedem krajín pripravených usporiadať stretnutie medzi lídrami Ukrajiny a Ruska s cieľom ukončiť vojnu. Sú nimi Rakúsko, Svätá stolica, Švajčiarsko, Turecko a tri štáty Perzského zálivu,“ napísal Sybiha.
„Toto sú seriózne návrhy a prezident Zelenskyj je na takéto stretnutie pripravený kedykoľvek. Napriek tomu Putin naďalej márni čas a predkladá vedome neprijateľné návrhy,“ dodal.
Podľa stredajšej správy ruskej agentúry Interfax Putin vyhlásil, že ak je Zelenskyj pripravený, môže pricestovať do Moskvy a ich stretnutie sa uskutoční tam.
„Mimochodom, (americký prezident) Donald (Trump) ma požiadal, aby som, ak je to možné, usporiadal takéto stretnutie. Povedal som: ‚Áno, je to možné.‘ Takže, ak je Zelenskyj pripravený, nech príde do Moskvy, takéto stretnutie sa uskutoční,“ povedal Putin na tlačovej konferencii počas návštevy Číny.
Trump hrozí sankciami proti Rusku
Americký prezident Donald Trump naznačil nové sankcie proti Rusku, ak nebude spokojný s reakciou Vladimira Putina v súvislosti s dosiahnutím mierovej dohody, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine.
